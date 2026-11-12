La acampada por la vivienda abandona la plaza del Ayuntamiento de Valencia tras 40 días de protesta

Al inicio de esta semana se anunció que la acampada de la plaza del Ayuntamiento en Valencia comenzaba un periodo de "desescalda progresiva". Hoy, "Acampada València" ha comenzado a desmontar las cerca de cien tiendas que todavía permanecían instaladas en la plaza del Ayuntamiento, donde el colectivo llevaba concentrado desde el pasado 3 de octubre para reclamar soluciones al problema de la vivienda. La retirada llega un día después de la huelga general convocada por CCOO y UGT y de las manifestaciones celebradas en la ciudad.

El objetivo de los manifestantes es liberar la plaza cuanto antes para facilitar la celebración de los próximos actos navideños. "Queremos irnos hoy", ha explicado Victoria Buigues, una de las portavoces del movimiento, que ha asegurado que intentarán dejar el espacio público en las mismas condiciones en las que lo encontraron.

🔴 AMPLIACIÓ | L'organització de l'acampada per la vivenda de València assegura que estaven davant d'una "situació límit" de desacampar o enfrontar-se "a un desallotjament forçós". ▶️ https://t.co/n9ew5wMjHa pic.twitter.com/igqlPUf3mW — À Punt NTC (@apuntnoticies) November 12, 2026

Reacción de la alcaldesa, María José Catalá

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, por su parte, había reclamado dos días antes el fin de la acampada y defendido la necesidad de recuperar la normalidad en la plaza del Ayuntamiento. "Ya es momento de darle fin", afirmó, asegurando que el Consistorio intentaría conseguirlo "de forma dialogada, razonada y consensuada, pero ya muy firme y muy determinante". La alcaldesa justificó esta petición por la proximidad de la campaña de Navidad y las necesidades de seguridad ante las grandes concentraciones de personas previstas en la plaza.

La plaza del Ayuntamiento recupera la normalidad. Tras semanas de trabajo, finaliza una acampada teledirigida, que había ocupado la plaza de todos, y que ya no tenía razón de ser. pic.twitter.com/dYu2e2Ftz9 — María José Catalá (@mjosecatala) November 12, 2026

La actitud de la Delegación de Gobierno

Sin embargo, la salida no está exenta de polémica. Otra de las portavoces, Remi Piqueres, ha afirmado que han decidido abandonar la plaza ante la posibilidad de que la Policía proceda a desalojarlos por la fuerza. Según su versión, consideran que se han agotado las vías de comunicación y que existe una amenaza de intervención policial. También ha asegurado que la Delegación del Gobierno les trasladó que debían abandonar el espacio inmediatamente, aunque el departamento dirigido por Roger Llanes niega haber establecido un plazo o ejercido presiones. "No ha existido ni amenaza ni coacción durante el proceso

de retirada". Según ha explicado, los propios acampados han decidido iniciar el

levantamiento "sin presión y a través del diálogo".

La acampada de Valencia también confirma que se marcha. A lo largo del día de hoy recogerán las tiendas y limpiarán la plaza

📍Valencia 🎥https://t.co/Bl7GNN6gVb pic.twitter.com/BK6kMFVP4n — Atlas News (@atlasnews_x) November 12, 2026



Llanes ha justificado la necesidad de liberar la plaza porque la permanencia de las tiendas empezaba a ser incompatible con los próximos eventos previstos en este espacio. También ha señalado que el Ayuntamiento remitió un informe sobre esa incompatibilidad.