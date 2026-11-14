Insulto homófobo de Diana Morant a un alcalde del PP: "El pecho paloma ese"

La ministra de Ciencia, Diana Morant, recurrió este viernes al insulto en un mitin del PSOE en la Comunidad Valenciana en el marco de la recién iniciada campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. "Sigamos gritando para que la Comunidad Valenciana sea una comunidad que defiende a sus mujeres, y no como el pecho paloma ese que tenéis en Elche, que se le ocurrió aprobar en un Pleno que quiere derogar la ley del aborto de las mujeres. ¿Quién será él para quitarnos a nosotros los derechos a las mujeres?", dijo Morant en alusión al edil de la localidad alicantina, Pablo Ruz.

Las palabras de Morant han suscitado estupor entre los populares. El presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha denunciado en X que "en política no todo vale. Los insultos y las descalificaciones personales, como los proferidos por Diana Morant contra el alcalde de Elche, son una vergüenza indigna".

En política no todo vale. Los insultos y las descalificaciones personales, como los proferidos por Diana Morant contra el alcalde de Elche, son una vergüenza indigna. Cuando faltan los argumentos, aparecen los ataques personales. Una actitud propia de quien se sabe derrotada.… pic.twitter.com/Sc7EX9bIRI — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) November 13, 2026

"Cuando faltan los argumentos, aparecen los ataques personales. Una actitud propia de quien se sabe derrotada. La política exige respeto, responsabilidad y altura de miras. Siempre", ha señalado el dirigente popular.

Por su parte, el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Nando Pastor, ha exigido a la también secretaria general del PSPV-PSOE que "rectifique, pida disculpas en público y retire los insultos" al alcalde de Elche.

"La campaña es larga y parece que los nervios le están jugando una mala pasada a la ministra 'sanchista' Diana Morant", ha lamentado.

"No estamos seguros de si la hija política de José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra Diana Morant, va a heredar las joyas, pero lo que sí tenemos clarísimo es que no ha heredado nada del supuesto talante que entonces su padre político ZP nos vendía a todo el mundo", ha manifestado Nando Pastor en un comunicado.

El propio Pablo Ruz ha compartido en redes sociales un vídeo en el que se visualiza a Diana Morant llamándolo "pecho paloma" y remarca: "Basta ya de insultos".

Se da la circunstancia de que Ruz ya denunció en 2024 un "ataque homófobo" contra él por su condición sexual. En un pleno, Ruz denunció la presencia de pegatinas en la ciudad con el mensaje "Pablo, ¿Aurora sabe lo tuyo?", en alusión a su socia de gobierno de Vox, Aurora Rodil, y su homosexualidad.

Ruz mostró la pegatina en un debate sobre la celebración del Orgullo LGTBI y denunció que los partidos de izquierda estaban detrás de la campaña, que terminó condenando Compromís.