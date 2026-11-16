Diana Morant no se disculpa con el alcalde de Elche y se reafirma en sus insultos

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha vuelto a cargar contra el alcalde de Elche, Pablo Ruz, después de llamarle "pecho paloma" durante un acto político celebrado el pasado viernes en Elda. Morant ha defendido sus declaraciones y ha asegurado que las mujeres están "hartas de esos hombres de pecho hinchado que nos dicen lo que podemos y lo que no podemos hacer".

La dirigente socialista ha realizado estas declaraciones este lunes durante un desayuno informativo en Alicante, donde ha sido preguntada por la polémica generada tras sus palabras sobre el primer edil. Desde el PP de la Comunidad Valenciana habían reclamado a Morant que rectificase, pidiese disculpas públicamente y retirase lo que consideran insultos dirigidos al alcalde.

Lejos de disculparse, la secretaria general de los socialistas valencianos ha insistido en el sentido de su intervención. Según ha explicado, con la expresión "pecho paloma" se refería a aquellos hombres que presumen de autoridad y que, en sus palabras, "les cuesta hasta pasarse la chaqueta" de lo hinchado que llevan el pecho, pero que después pretenden decidir sobre los derechos de las mujeres.

En política no todo vale. Los insultos y las descalificaciones personales, como los proferidos por Diana Morant contra el alcalde de Elche, son una vergüenza indigna. Cuando faltan los argumentos, aparecen los ataques personales. Una actitud propia de quien se sabe derrotada.… pic.twitter.com/Sc7EX9bIRI — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) November 13, 2026

Morant ha vinculado sus críticas con las posiciones de Vox sobre las leyes del aborto y contra la violencia de género, pero también ha señalado directamente al alcalde de Elche. "Recordaba a Abascal, que quiere abolir la ley contra la violencia de género o que quiere también abolir la ley del aborto, pero es que no hay que irse a Abascal, es que el alcalde de Elche también lo propone", ha afirmado.

La ministra ha convertido el enfrentamiento político en una reivindicación de los derechos de las mujeres y ha llamado a movilizarse en las urnas. "Así que vamos a ganar las elecciones las mujeres para seguir disfrutando de los derechos que hemos adquirido después de muchos años de lucha", ha añadido.

Morant culpabiliza al PP

La ministra ha aprovechado además para dirigir sus reproches al Partido Popular por su posición respecto a las terapias de conversión. "La condición sexual en la Comunitat Valenciana la pone en entredicho su partido, desde luego no mi partido ni mi persona, que hemos representado siempre los derechos de las personas con diversidad", ha sostenido.

En concreto, ha acusado al PP de haber propuesto recuperar las terapias de conversión en la legislación autonómica. Frente a ello, ha reivindicado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez, del que forma parte, al recurrir ante el Tribunal Constitucional la normativa valenciana que recoge esta cuestión. Según Morant, el recurso ha permitido paralizar esa medida.