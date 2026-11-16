Feijóo promete reformar la financiación valenciana y destinar 12.000 millones a inversiones si llega a Moncloa

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha situado la reforma de la financiación autonómica como una de sus principales prioridades para la Comunidad Valenciana si consigue llegar a La Moncloa tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En un vídeo dirigido específicamente a los valencianos, el dirigente popular ha anunciado una serie de compromisos con los que pretende dar respuesta a algunas de las reivindicaciones históricas de la región valenciana.

"El próximo 29 de noviembre tenemos la oportunidad de cambiar España y elegir un Gobierno que resuelva problemas de esta tierra", ha afirmado Feijóo, que ha pedido el apoyo de los ciudadanos de las tres provincias valencianas para impulsar el cambio político.

El presidente de España que necesita la #ComunitatValenciana. Compromiso y gestión.#ElCambioNecesario pic.twitter.com/qCZTehOis0 — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) November 15, 2026

Su primer compromiso pasa por aprobar un nuevo modelo de financiación

autonómica que, según ha defendido, permita corregir el "agravio" que sufre la

Comunidad Valenciana. La infrafinanciación es una de las principales

reivindicaciones políticas de la autonomía, que reclama desde hace años una

revisión del sistema para disponer de recursos suficientes con los que atender los

servicios públicos.

El 'Plan Valencia'

Feijóo ha recuperado el denominado "Plan Valencia", dotado con 12.000 millones de euros para ejecutar las inversiones que necesita la comunidad. La iniciativa fue presentada por el PP en enero de 2025 y contempla un horizonte de ejecución de diez años. Entre sus objetivos figuran la reconstrucción tras la dana y el impulso de infraestructuras viarias y ferroviarias, así como actuaciones en materia de vivienda, medio ambiente y gestión de residuos.

El plan pretende, según las previsiones difundidas por los populares, generar 30.000 millones de euros de PIB directo y alrededor de 450.000 empleos. Feijóo ha vuelto a reivindicar esta inversión como una de las principales apuestas de su partido para Valencia.

Los valencianos no queremos estar por encima de nadie, solo tener lo que nos corresponde. Nuestro próximo presidente del Gobierno Alberto Núñez Feijóo nos ha dejado claro con su Plan Valencia que prioriza nuestro bienestar y que va a darnos la financiación justa que merecemos. pic.twitter.com/m2If7grOPy — Partido Popular Comunitat Valenciana (@ppcv) November 15, 2026

Los impuestos, la vivienda y el agua, también en el foco

El paquete de compromisos incluye también una bajada de impuestos dirigida a trabajadores, familias, autónomos y jóvenes. El presidente del PP ha defendido reducir la presión fiscal, especialmente sobre aquellos colectivos que, a su juicio, necesitan un mayor alivio económico.

Otro de los asuntos que ha abordado es la política hídrica. Feijóo ha planteado un "Pacto Nacional del Agua" que permita desarrollar infraestructuras para hacer frente tanto a los periodos de sequía como a los episodios de inundaciones. La propuesta también busca garantizar el suministro necesario para el campo y el sector agrícola.

La vivienda completa el listado de prioridades. El líder popular ha anunciado nuevas medidas para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda, aunque en el mensaje difundido no ha concretado qué instrumentos se pondrían en marcha ni los plazos para desarrollarlos. "El cambio en España le vendrá muy bien a la Comunitat Valenciana", ha asegurado, antes de reclamar el voto de los valencianos para hacer posible lo que ha definido como "el cambio necesario".