Pilar Bernabé, cabeza de lista al Congreso y candidata del PSOE a la Alcaldía de Valencia, ha sido denunciada ante la Fiscalía Provincial por su intervención en el nombramiento de José Rodríguez Jurado como subdelegado del Gobierno en Valencia. El escrito, presentado el pasado 28 de octubre, pide investigar si Bernabé pudo cometer algún delito al designarlo para el cargo.

El origen de la polémica está en el ascenso de Rodríguez Jurado de funcionario del subgrupo C1 al A1 en el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer. Este último nivel es un requisito necesario para ocupar el puesto de subdelegado del Gobierno.

¿Qué dice la denuncia?

Según ha podido saber Libertad Digital, la denuncia presentada ante la Fiscalía se centra en la resolución que Bernabé firmó el 16 de febrero de 2024 y que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 23 de febrero. El escrito plantea la posible aplicación del artículo 405 del Código Penal, que castiga a las autoridades que nombran a una persona para un cargo público sin que cumpla los requisitos legales y conociendo esa irregularidad. De forma alternativa, solicita que se investigue un posible delito de prevaricación administrativa.

La denuncia recoge una resolución de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) del 27 de diciembre de 2022, que cuestionó este procedimiento municipal por considerarlo contrario a la doctrina del Tribunal Supremo. Por ello, recomendó revisar las bases y la admisión del aspirante. El denunciante pide ahora aclarar si Bernabé conocía estos antecedentes antes de firmar el nombramiento.

El ascenso del número dos de Bernabé, en duda

No obstante, el propio escrito reconoce que la resolución de Antifraude no anuló automáticamente los actos municipales ni retiró a Rodríguez Jurado su condición de funcionario. Tampoco considera demostrado que Bernabé conociera personalmente las posibles irregularidades.

La denuncia solicita a la Fiscalía que reclame toda la documentación del

nombramiento, incluidos los informes jurídicos, las certificaciones que acreditaron que Rodríguez Jurado pertenecía al subgrupo A1 y las comunicaciones que recibió la entonces delegada del Gobierno. También pide comprobar si hubo advertencias sobre la situación administrativa del candidato antes de su designación.

El origen del caso

La denuncia registrada contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se produce tras la apertura de diligencias en un juzgado de Sagunto por la promoción funcionarial de José Rodríguez Jurado en el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer, una causa impulsada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y por la que ya ha tenido que declarar el alcalde del municipio, Pere Antoni Chordá.

El escrito, sellado el pasado 28 de octubre de 2026 ante la Fiscalía Provincial de Valencia y pendiente aún de admisión a trámite, reclama esclarecer si el posterior ascenso de Rodríguez Jurado a subdelegado del Gobierno guarda relación con las pesquisas ya abiertas o constituye una pieza separada.