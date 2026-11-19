La Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe a la infraestructura operativa y de encubrimiento de Blocus España al detener en Valencia a dos jóvenes, de 19 y 20 años. Ambos formaban parte del círculo más íntimo del supuesto ideólogo y fundador de este entramado, que ya fue arrestado el pasado 30 de octubre en la localidad valenciana de Picanya.

Las pesquisas se remontan a los violentos disturbios que asolaron las calles de Barcelona el pasado 24 de octubre, una algarada protagonizada por cerca de medio millar de individuos que se saldó con graves destrozos y pillajes generalizados. Según ha indicado el instituto armado, la organización constituye "un fenómeno delincuencial que utilizaba convocatorias de protesta como cobertura para organizar saqueos y otros actos violentos" contra la propiedad privada y los establecimientos comerciales.

Tras analizar el material requisado en la primera fase de la operación, los investigadores identificaron las funciones específicas que asumía cada uno de los arrestados dentro de esta estructura de apoyo logístico. El primero de ellos se encargaba presuntamente de administrar una cuenta de mensajería configurada para sortear el rastreo policial, desde donde se coordinaban las movilizaciones y se impartían instrucciones precisas para los asaltos.

El segundo implicado ejercía como responsable de seguridad interna con la misión primordial de blindar al cabecilla. Llegó a proponer la regrabación con varios figurantes del vídeo en el que el ideólogo se proclamaba líder de Blocus para dificultar la atribución de la autoría. Además, este individuo borró precipitadamente decenas de mensajes clave en las horas inmediatas a la detención de su jefe con el fin de destruir pruebas incriminatorias.

Los métodos delictivos del grupo incluían maniobras de ciberespionaje para monitorizar a terceros. Entre sus tácticas destacaba el envío de enlaces fraudulentos que simulaban albergar vídeos de plataformas sociales pero que, al ser pulsados, activaban en remoto la cámara del teléfono de la víctima para sustraer fotografías sin su conocimiento ni consentimiento.

Desde la caída de su cabecilla en Picanya, el colectivo no ha logrado reeditar ninguna de las acciones vandálicas que figuraban en su calendario de movilizaciones. La Benemérita ha recordado que las acciones violentas conllevan severas responsabilidades penales, alertando del grave perjuicio futuro que estas conductas acarrean a los menores que se dejan instrumentalizar por estas redes radicales.