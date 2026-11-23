Compromís vuelve a situar a Mónica Oltra en el centro de su estrategia política. La que fue vicepresidenta y consellera en el gobierno de Ximo Puig está siendo una de las caras visibles de Compromís-Front Valencià en esta campaña electoral. Este fin de semana fue una de las grandes protagonistas del acto central celebrado el pasado sábado en el Parque del Oeste de Valencia. Junto a Joan Baldoví, Alberto Ibñez o Águeda Micó, Oltra reclamó el voto para el 29N y recibió el apoyo de los asistentes.

🗣️ @monicaoltra: "Ens hem unit perquè la gent no haja de partir-se el cor a l'hora de votar. Compromís - Front Valencià som l'única papereta que no et fallarà". pic.twitter.com/ubIfekT2LD — Compromís (@compromis) November 21, 2026

Tal y como informamos en Libertad Digital, Mónica Oltra está procesada por la justicia y se le va abrir juicio abierto a la candidata de Compromís al Ayuntamiento de Valencia. Su presencia y protagonismo en campaña chocan, una vez más, con la situación judicial que todavía tiene pendiente. Oltra se enfrenta a la apertura de un juicio oral por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido contra una menor tutelada por la Generalitat. El procedimiento afecta también a otros doce antiguos colaboradores de su etapa de la Consellería de Igualdad.

Pese a este escenario, Compromís ha vuelto a dar visibilidad a la exdirigente, que abrió el mitin del sábado con un discurso centrado en que València "será libre" en mayo y presentó la candidatura como "la única papeleta que no te fallará". Por otro lado, uno de sus fieles escuderos mientras Oltra estaba en el ostracismo político por motivos judiciales, Joan Baldoví pedía la movilización de la extrema izquierda valenciana e independentista de cara al 29N. El portavoz de la coalición reclamó el voto y defendió que Compromís-Front Valencià representa "toda la esperanza, toda la dignidad y toda la valentía de los valencianos". El dirigente insistió en que "nadie se puede quedar en casa".

Ada Colau y Mónica Oltra juntas en Valencia

El pasado jueves 19 de noviembre, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, estuvo en Valencia visitando dos municipios afectados por la riada de octubre de 2024. En su mensaje, Colau dio a entender que estuvo junto a todas las víctimas de la DANA cuando la realidad es que se reunió con algunos representantes de asociaciones vinculadas a la izquierda política.

Tras esto, la exalcaldesa de Barcelona y Mónica Oltra tuvieron un encuentro y protagonizaron una comida que hicieron pública en redes sociales.

El 29N hem de ser moltíssimes, no podem fallar: al País Valencià i a la resta de l'Estat, un front per aturar l'extrema dreta però, sobretot, un front per garantir un govern progressista que continuï avançant en drets i en polítiques valentes per la majoria social treballadora.… pic.twitter.com/hhKlS9yrSI — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) November 19, 2026

El regreso de Mónica Oltra al escenario político busca tapar un procedimiento judicial todavía pendiente de resolución y que mantiene a la exvicepresidenta valenciana en el foco público.