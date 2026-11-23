El PSOE sigue sin pedir perdón. Tras el éxito de Alberto Núñez Feijóo en la plaza de toros de Valencia, los socialistas realizaron un acto importante en Ontinyent, una de las provincias que cuenta con menos inversión por parte del Gobierno de España desde hace muchos años. En ese acto, Diana Morant, hizo referencia al cara a cara entre Feijóo y Sánchez del jueves pasado con las siguientes palabras: "A todos nos hubiese gustado que el presidente también le hubiese dado cuatro bofetadas bien dadas".

Desde el PSOE, la propia Morant ha explicado que es una forma de hablar y que es una expresión "dialéctica".

Las declaraciones de Diana Morant promoviendo la violencia son inaceptables y no pueden normalizarse en democracia. La discrepancia política jamás puede justificar ni banalizar la violencia. Exigimos a Diana Morant una rectificación pública. pic.twitter.com/xHHJK8ckjy — Partido Popular (@ppopular) November 21, 2026

Estas palabras no sentaron nada bien en el seno del Partido Popular, de hecho, tanto Feijóo, por alusiones, como Miguel Tellado se pronunciaron al respecto y han exigido unas disculpas que todavía no han llegado. Feijóo, esta mañana en Antena 3, ha denunciado las palabras de la ministra: "Que una ministra le llame energúmeno al candidato a la Presidencia del Gobierno, que previamente ya me había comparado con los nazis y con Hitler, y ahora que me quiera dar cuatro bofetadas... Yo no he visto ninguna descalificación a la ministra".

🔎"Yo no he visto ninguna descalificación a la ministra" ❌Feijóo responde a las palabras de Diana Morant sobre "darle cuatro bofetadas"

https://t.co/vRkj7SXAxk — Espejo Público (@EspejoPublico) November 23, 2026

Por su parte, el secretario general de los populares decía que "vaya cono los del diálogo y la buena educación". Tellado pedía una "rectificación y unas disculpas públicas".

Menos mal que estos eran los de la buena educación y menos mal que están contentos con el debate electoral.

No llega a ser así y nos envían al clan de los rochos al Partido Popular. Así son de indecentes en el PSOE. pic.twitter.com/ukbrhkWWIm — Miguel Tellado (@Mtelladof) November 22, 2026

Pilar Bernabé, la cabeza de lista del PSOE, contestaba a las exigencias populares diciendo que Feijóo debería haber pedido perdón a los valencianos en la plaza de Toros "por mentir en la DANA y por encubrir a Mazón". Estas valoraciones las lanzó ayer en un acto en Paiporta donde recalcó que el líder popular gestionó "antes la estrategia política que la emergencia".

Diana Morant sigue de campaña y ataca de nuevo

La ministra valenciana se enzarzaba en X mientras se sucedían este cruce de declaraciones y contestó a Tellado. Morant se defendió y pidió al PP que tienen que "mejorar la compresión lectora". Además, ella misma afirmó que el PSOE continúa esperando disculpas por el insulto de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez.

Compromís pide "rebajar la crispación"

Para más inri, la candidata de Compromís-Front Valencià, Águeda Micó, ha pedido "rebajar la crispación" ya que los insultos generan "desafección". Además, Micó añadía que en Compromís enendieron "la metáfora".