La Junta Electoral de Zona de Valencia ha acordado este martes suspender cautelarmente la orden de retirada de la lona electoral desplegada por Vox en el centro de la capital del Turia. La decisión llega tras la estimación de la medida cautelar solicitada por los servicios jurídicos del partido, que habían recurrido la resolución previa dictada a raíz de las denuncias presentadas por Compromís y el PSPV-PSOE.

El despliegue publicitario, situado en la Gran Vía Germanías, muestra una gran pancarta bajo la pregunta "¿Qué España quieres?". En ella se confrontan dos lemas sobre la política migratoria: "Que regresen los nuestros" y "Que nos invadan otros". La izquierda valenciana acudió de inmediato a la administración electoral al tachar el mensaje de racista y solicitar su retirada urgente.

En su primer dictamen, el organismo municipal conminó a la formación a descolgar el cartel antes de las 15:00 horas de este martes bajo apercibimiento de incoar un expediente sancionador en caso de desobediencia. Sin embargo, el partido recurrió la orden ante la Junta Electoral Provincial solicitando la paralización inmediata para evitar perjuicios irreparables a su campaña antes de que exista un fallo definitivo.

Apenas dos horas antes del límite fijado, la Junta de Zona notificó una nueva resolución favorable a la suspensión. El texto fundamenta que, "habiéndose interpuesto recurso y teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes que pudieran causar perjuicios en caso de que se ejecute el acuerdo y posteriormente resulte revocado", procede paralizar el cumplimiento de la orden hasta que la instancia provincial se pronuncie sobre el fondo del asunto.

De esta manera, la pancarta continuará en su emplazamiento actual mientras se examina si su contenido vulnera la legislación vigente. La formación defiende su libertad de expresión para plantear el debate migratorio, mientras que los denunciantes insisten en que se trata de consignas discriminatorias. Será la Junta Electoral Provincial la encargada de resolver la controversia de manera definitiva.