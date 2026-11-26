Esta mañana saltaba la noticia en el mar Mediterráneo en el momento en el que se conocía acerca del hundimiento de un buque que contaba con 7.000 toneladas de gasóleo a más de 20 millas de Ibiza. En la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se ha puesto en contacto con el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa y de Transportes y Movilidad Sostenible, Carlos Cuerpo, a raíz del naufragio en el Mediterráneo.

Pérez Llorca aseguraba que desde esta mañana está "muy pendientes del hundimiento del buque cargado de gasoil frente a Ibiza". El presidente valenciano aseguraba que había podido "hablar con Carlos Cuerpo" para disponer de los medios que se requieran tanto para el Gobierno de España como para la administración balear, liderada por Marga Prohens.

Muy pendientes del hundimiento del buque cargado de gasoil frente a Ibiza. En contacto con el conseller de Emergencias, @JCValderrama25, para seguir de cerca las posibles afecciones en la Comunitat Valenciana y conocer la situación de las personas afectadas. He podido hablar… https://t.co/dPGuNpycFe — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) November 26, 2026

La Generalitat activa el protoclo de emergencias

A través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, la Conselleria de Emergencias e Interior ha activado de forma preventiva el Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Valenciana en situación de preemergencia en todo el territorio valenciano ante el naufragio del carguero.

El objetivo de esta activación es analizar los posibles riesgos del accidente y su afección a las costas valencianas, informan desde Emergencias. Así lo ha explicado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, quien ha concretado que se ha puesto en contacto con el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Roger Llanes, para valorar la coyuntura existente y las medidas a tomar.

⚠️ El Centre de Coordinació d'Emergències de la @generalitat, activa el Pla Territorial d'Emergències de la Comunitat Valenciana (PTECV) en situació de preemergència en tot el territori valencià, de forma preventiva, davant l'enfonsament d'un vaixell carregat de gasoil a 25… — Emergències 112CV (@GVA112) November 26, 2026

Al mismo tiempo, la Conselleria de Emergencias se ha dirigido a Salvamento Marítimo para solicitar la realización y remisión urgente de una simulación de la evolución de una posible mancha contaminante o vertido, así como información de los modelos de predicción disponibles.

6 atendidos por los servicios sanitarios

Los servicios sanitarios de la Generalitat han atendido a seis tripulantes del carguero accidentado al noroeste de la isla balear. Dos de ellos han sido trasladados al Hospital Arnau de Vilanova en Valencia, uno por hipotermia, ya dado de alta, y el otro por herido abierta en una pierna y fractura de muñeca. El resto de tripulantes dañados han sido desplazados al Hospital de Manises.