Juan Manuel García 'Pincho', negociador de la UCO: "Es que este picor además significa ocultamiento"

Un picor en el rostro. Eso fue todo lo que necesitó Juan Manuel García, conocido como 'Pincho', para sospechar que algo no encajaba en mitad de la negociación de un secuestro. Lo contó en una entrevista con Juan Pablo Polvorinos en Claves Personales, de esRadio, en marzo de 2026. Pasó casi tres décadas en la Guardia Civil, 18 de ellas en la Unidad Central Operativa (UCO), y se formó en negociación de incidentes críticos con el FBI.

El protagonista de la historia no era el secuestrador. Era, en palabras del propio García, "el bueno de la película": uno de los familiares de la casa desde la que se llevaba la negociación. Era un hombre con mucho dinero que vivía a las afueras de una población importante y al que ya le habían entrado a robar en casa.

"Según le hago la pregunta, genera un picor en el rostro"

García le hizo una pregunta aparentemente inocente: si nunca se había planteado tener un arma en casa. Mucha gente en su situación, explicó, decide sacarse la licencia de caza. La reacción fue inmediata. "Según le hago la pregunta, genera un picor en el rostro", recordó. "Y yo me quedo pensando: este picor además significa ocultamiento".

No se fió de su primera impresión. "Digo: no, no puede ser que sea tan obvio. Lo dejo pasar". Dos o tres horas después repitió la pregunta, formulada de otra manera, y el gesto volvió a aparecer. "Entonces ya me saltan las alertas".

Pidió al jefe del incidente que buscara una excusa para que aquel hombre se diera una vuelta por la población. Mientras estaba fuera, García entró en su habitación. "Casualmente, bajo el colchón me encuentro un arma municionada; en este caso, una pistola. Hasta ese punto podemos llegar".

Cuando el gesto contradice a la palabra

El negociador apoya ese método en un principio clásico del estudio del comportamiento no verbal. "Ekman y Friesen ya nos decían hace muchísimos años que en el momento en que lo que dice una persona se contradiga con sus gestos, quitamos lo que dice y nos vamos a los gestos", explicó. La razón: el lenguaje corporal no consciente "no lo controlo", y por eso resulta más fiable que unas palabras con las que solemos decir lo que creemos que el otro quiere escuchar.

Puso otro ejemplo, la llamada "boca en ostra": alguien recibe una pregunta y mete los labios hacia dentro. "Tú sabes que te está ocultando información o se está guardando información para sí", señaló. Y matizó que eso no prueba que mienta: "¿Que esté diciendo la verdad o la mentira? No me voy a meter ahí. Yo sé que hay algo que no me quieres decir, y para mí eso es oro".

El error de leer un gesto suelto

García insistió en que un gesto aislado no demuestra nada. Antes hay que mirar el contexto: dónde se está, si hay distracciones, si algo obliga a la persona a moverse de cierta manera. "No deberíamos leer un solo gesto, deberíamos leer un conjunto de gestos, una actitud corporal", advirtió.

La clave, según el experto, es conocer la "base de comportamiento no verbal" de cada persona, es decir, cómo se mueve habitualmente. "Si tú no te tocas prácticamente la ceja y solamente te la tocas cuando hablo de la persona X, eso significa que con la persona X ocurre algo, porque llevas 30 minutos sin tocarte la ceja".

Con la nariz pasa lo mismo. Tocársela puede deberse a "una alergia, una rinitis, un resfriado, mil cosas". Pero si alguien pasa media hora sin hacerlo y solo se la toca cuando recibe un ofrecimiento, "es una reacción al ofrecimiento, y ahí sí lo leo automáticamente". Es lo que él llama el principio de acción-reacción. "En realidad es fácil, pero con matices". El propio García reconoció que no existe una prueba científica concluyente que delate a un mentiroso, sino gestos de ocultamiento o de exageración que hay que interpretar.

"El secuestrador no es un asesino"

Aunque pueda parecer lo contrario, García sostiene que una toma de rehenes no es lo más difícil a lo que se enfrenta un negociador. "El secuestrador no es un asesino, es una persona que quiere ganar dinero. El que se atrinchera en un banco cuando va a atracarlo y le pilla la policía no es un asesino, es un ladrón. Y los ladrones no quieren matar, quieren libertad y dinero".

Por eso, explicó, la negociación se construye sobre esos dos objetivos, ofreciendo siempre "una salida de dinero y una salida de libertad". No descarta que alguien acabe cometiendo "cualquier barbaridad", pero los casos verdaderamente críticos son otros: una persona que quiere quitarse la vida o alguien atrincherado en su casa con su expareja con intención de matarla. "Ahí sí está con su objetivo, y su objetivo además es muy grave".

Cuando hay un plazo límite, lo primero es aplicar el protocolo. Eso protege también al negociador: "Si sale mal, tú has hecho el protocolo, y a nivel de salud mental estás protegido". Lo segundo es desmontar el ultimátum. "Tú a mí me puedes dar un plazo, pero me vas a dar el plazo que a ti te conviene. Yo te voy a hacer ver que ese plazo no es lógico, y con tu lógica me vas a dar más tiempo, eso te lo aseguro".

Escuchar el 80% del tiempo y la mirada por encima de las gafas

Preguntado por qué importa más, hablar o escuchar, no dudó: "Siempre escuchar". La escucha activa hace que la otra persona siga hablando. Así da más información, permite llegar antes a la empatía y produce lo que llama "ventilación emocional", que rebaja la tensión. "Aquí aplicamos el 80/20: escuchamos un 80 y hablamos un 20. Y si podemos hacer el 90/10, mejor todavía".

García recordó también la técnica de un compañero, uno de los fundadores de la UCO. Hacía una pregunta incómoda y, cuando el interrogado terminaba de responder, se bajaba un poco las gafas y le miraba por encima de ellas. "Simplemente se quedaba mirando, movía un poco la cabeza, pero no decía absolutamente nada. Y era superincómodo". El resultado, según su relato, era siempre el mismo: la persona seguía hablando, "y a partir de ese momento la información que daba era muchísimo mejor que la que había dado antes".