Cristóbal Cantos, denunciante de Invercaria: "Lo puse dentro de la funda del mando del garaje" para grabar

Cristóbal Cantos grabó a la presidenta de Invercaria con un aparato para escuchar la radio y MP3 que escondió en la funda del mando del garaje. Era director de promoción de la sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía y llevaba meses negándose a fabricar informes para justificar inversiones ya hechas. Lo contó en el primer capítulo de El precio de ser honrado en España, la serie de cinco capítulos de Dieter Brandau en La Radioteca, de esRadio.

Para Brandau, aquella grabación fue "la piedra Rosetta" del caso Invercaria. Según recuerda el podcast, la Junta creó esa sociedad en 2005, bajo el gobierno de Manuel Chaves, y repartió más de 40 millones de euros.

Seis años de normalidad

Cantos llegó a Invercaria a finales de 2005, fichado por su primer presidente, Tomás Pérez-Sauquillo. Antes había sido jefe de análisis de inversión en SEPIDES, la sociedad de capital riesgo de la SEPI. Durante seis años, asegura, el trabajo fue normal: "Yo tengo conocimiento de que allí hay algo raro a principios del 2011".

El cambio coincidió con dos cosas. Por un lado, la investigación de la juez Mercedes Alaya sobre los ERE, que alcanzaba a la Agencia IDEA, dueña del cien por cien de Invercaria. Por otro, la primera auditoría de la Cámara de Cuentas. "Invercaria no había sido auditada nunca", recordó. Entonces llegaron las órdenes: "La presidenta de Invercaria empezó a dar órdenes de que había que hacer informes para justificar inversiones en las que no habíamos participado los técnicos, pero se había invertido dinero por parte del Consejo de Administración".

Cantos lo resume con una frase: "Los que cometieron las irregularidades al principio eran más discretos que los que quisieron taparlas después".

"Preparar papelitos"

La presidenta era Laura Gómiz, que según Cantos ocupaba el cargo desde finales de 2010. "Ella decía que tenía que 'preparar papelitos' [...]. Era su expresión con los técnicos. Y, bueno, al final era un eufemismo para decir que teníamos que fabricar informes donde faltaban".

Según su relato, se negó y propuso lo contrario: "Mira, [...] hacemos una búsqueda por toda Invercaria de todos los expedientes de todas las empresas. Yo me encargo de emitirte un informe diciéndote lo que falta, lo que no encontramos, y elevamos ese informe al Consejo de Administración para que tome las decisiones que deba de tomar, pero un informe de verdad sobre lo que falta, no cubriendo o tapando lo que no hay". La respuesta, asegura, fue una amenaza: "Ella no era específica, pero me decía que venía de más arriba".

"¿Vas a hacer esto o vas a la calle?"

"Aquello no fue cuestión de días, ¿eh? Aquello fue cuestión de meses", explicó. "Ya puede imaginarse la presión cuando la presidenta de tu empresa te lleva meses diciéndote casi a diario: '¿Vas a hacer esto o vas a la calle?'".

Cuando vio que él no cedía, según Cantos, la presidenta empezó a dar las instrucciones directamente a sus subordinados, analistas "de veintipocos años". Recuerda a una que "tenía la voz temblorosa" y le dijo: "Cristóbal, la presidenta me está encargando cosas que no debo hacer". Su orden fue clara: "Ni se te ocurra hacer nada de eso, bajo mi responsabilidad no se obedecen las instrucciones de la presidenta y ya me encargo yo".

La amenaza del despido pesaba más en aquel momento. En 2011, recordó, "había un 45 % de paro juvenil en Andalucía", y la frase que se repetía era "en la calle hace mucho frío". Según su relato, la presidenta llegó a decirle que, si seguía negándose, le echarían y, "si alguna vez saltaba algún problema en Invercaria, me echarían las culpas a mí".

Tres horas de sueño y un consejo

"Yo, suerte el día que podía dormir tres horas", contó. La idea de grabar vino de su entorno: "Mira, si te están amenazando desde una empresa pública, que además no solamente te van a echar sino que van a ir a por ti, debes de defenderte y debes de grabar".

No sabía que fuera legal. "Yo pensaba que las grabaciones estaban prohibidas", explicó, hasta que le aclararon que "si estás tú en la reunión, sí es posible grabar y sí es un método de prueba". Aun así, no le resultó fácil: "Tener que grabar a alguien que es tu superior dentro de tu ambiente laboral, eso es algo totalmente antinatura".

Un MP3 en la funda del mando del garaje

"Compré un mecanismo... Era un mecanismo para escuchar la radio y los MP3 con auriculares que tenía también función de grabación", explicó. "Y era lo suficientemente pequeño como para ponerlo en la funda en el llavero, en la funda del mando del garaje. Y eso es lo que hice: lo puse dentro de la funda del mando del garaje y lo coloqué encima de la mesa, o lo colocaba con las llaves".

"Te juro que yo no duermo si hago eso"

En los fragmentos que emite el podcast se oye a Cantos negarse: "¿Me estás pidiendo un informe que pase por... un informe falso? Yo eso no lo voy a hacer. Yo te hago el informe de lo que sale de la documentación". La presidenta responde: "Para que tú lo sepas: todos los de arriba saben lo que hay en Invercaria". Él insiste: "Laura, lo que te digo es que yo... te juro que yo no duermo si hago eso, no duermo". Ella contesta: "Piensa en la realidad".

Según el podcast, en la grabación la presidenta le dice también que entonces no le vale como trabajador de Invercaria, y llega a afirmar: "Si me comprometiera con la ética, no estaría trabajando en esta organización".

Poco después, Cantos fue despedido. La empresa alegó que era sospechoso de filtrar información a los medios, algo que él considera "obvio que era una excusa". Cuando las grabaciones salieron a la luz, Gómiz habló de "montaje político". Fue absuelta, como recuerda el propio podcast.