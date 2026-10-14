Juan Pablo Polvorinos, sobre los buques marroquíes en Ceuta: "Pues oiga, estaba ocultando una fragata de la Armada"

Juan Pablo Polvorinos, director de informativos de esRadio, dedicó el editorial de esNoticia de ayer, a la visita de los Reyes a Ceuta y a la noticia conocida la víspera: buques de guerra de Marruecos navegaron por aguas españolas durante los días de la invasión. "Pues oiga, estaba ocultando una fragata de la Armada", dijo sobre Pedro Sánchez.

"La imagen del día"

Polvorinos abrió con la llegada de Felipe VI y doña Letizia a la ciudad autónoma, recibidos con gritos de "¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!". Según contó, los Reyes pasaron "casi media hora" saludando "a los miles de ciudadanos que se han acercado hasta cerca de la Asamblea ceutí". "75 días después de la invasión, es cierto que los ceutíes necesitaban un acto de esta naturaleza porque lo han pasado y lo están pasando la verdad bastante mal", señaló.

Recordó que hacía 19 años de la última visita de un monarca, la de don Juan Carlos y doña Sofía. "19 años, casi 20, es una ausencia demasiado prolongada, motivada por los distintos gobiernos que desde 2007 no consideraron oportuno que ningún monarca viajase".

Para el director de informativos, lo relevante es el simbolismo. La visita "funciona como el respaldo institucional definitivo de la Corona a la soberanía española y la integridad territorial de la ciudad frente a las presiones de Marruecos, que evidentemente las ha habido". Y añadió que, al pernoctar en Ceuta, "el monarca lanza un mensaje inequívoco e histórico de que Ceuta es un territorio plenamente integrado en España y también en la Unión Europea". "El rey es el jefe de los ejércitos y su presencia es un mensaje disuasorio bastante, bastante sólido", concluyó.

Una costa despejada "de la noche a la mañana"

Polvorinos se detuvo en otro detalle de la jornada: "Uno de los hechos más sorprendentes es cómo la costa se ha despejado de inmigrantes de la noche a la mañana, ¿verdad? Nada como una convocatoria electoral o una visita real para convertir una acampada de chabolas en una plácida playa".

Eso no significa, advirtió, que la ciudad haya recuperado la normalidad: "Hay muchos inmigrantes que siguen durmiendo en los portales y también en los montes. Todavía no se ha acabado con esta invasión por tierra de 80.000 inmigrantes y por mar de buques de guerra de la Armada Real de Marruecos".

"Palabras mayores"

El grueso del editorial fue para lo que, según Polvorinos, el Gobierno ocultó. Recordó que el 31 de julio Sánchez calificó lo ocurrido en Ceuta como "un ataque, una violación de la integridad territorial de España", y sostuvo que el presidente "sabía perfectamente" lo que decía: "No solo se refería a la entrada de más de 80.000 personas en un territorio donde viven 83.000, sino que además sabía Pedro Sánchez que buques de guerra de la Marina Real marroquí habían navegado sin autorización por aguas españolas justo en esos días de la invasión". Entre ellos, "la fragata Mohammed VI, que se encuentra entre las tecnológicamente más avanzadas del continente africano. Palabras mayores".

Propuso un ejercicio: "Pongan ustedes que España mete a 80.000 personas, por ejemplo, en Gibraltar y que al mismo tiempo mete la fragata Cristóbal Colón, que es la más avanzada que tenemos, y otros buques de guerra, y valoren por un momento si la reacción de Reino Unido hubiera sido la misma".

"Lo realmente grave es que todo esto fue deliberadamente ocultado a la ciudadanía española y al Parlamento", afirmó. Según relató, cuando los periodistas preguntaron a Sánchez el domingo, el presidente lo confirmó y "lo único que atinó a decir es que fueron muy difíciles aquellos días".

Las palabras de Sánchez y Bolaños

El editorial recuperó la entrevista de Sánchez en la Cadena SER del 31 de agosto, en la que el presidente aseguró que no había "ninguna información por parte ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia" que apuntara a "la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes".

Polvorinos contrapuso esa afirmación a la investigación de la Audiencia Nacional. La juez Tardón, dijo, "tiene ya probados indicios de que, efectivamente, Marruecos estaba detrás de la invasión, dirigiéndola por tierra con los 80.000 y dirigiéndola, naturalmente, por mar con la fragata Mohammed VI".

También reprochó el silencio de los ministros que comparecieron en el Senado. De Margarita Robles dijo que "podría haberlo hecho, pero por algún motivo prefirió guardarse la información". De Félix Bolaños, que acudió "para aleccionar, instruir y también señalar a quienes osaban relacionar a Marruecos con la invasión". El programa emitió la declaración del ministro: "No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio". "Lo que era la verdad era la mentira", replicó Polvorinos.

"Transparencia", nueve veces

El director de informativos recordó la promesa de Sánchez en el pleno monográfico del Congreso: "He dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarse por sí solos y por sí mismos". "'Transparencia', repitió en aquella comparecencia el presidente Sánchez en nueve ocasiones, lo hemos revisado esta mañana. Tampoco era verdad. No lo desclasificaron todo".

El "hecho puntual" de Elma Saiz

Este lunes, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, fue preguntada por el asunto. Respondió que aquellos fueron "días de una extraordinaria tensión" y habló de "un hecho puntual, puntual, que se resolvió con la más absoluta normalidad entre dos países en el marco de sus relaciones de buena vecindad".

Polvorinos cerró con esa expresión: "Un hecho puntual. Tan puntual como que de punta a punta la fragata Mohammed VI de la Armada Real de Marruecos tiene 142 metros de eslora. Hombre, puntual, puntual, pues tampoco... Hombre, puntual es que se te cuele una zodiac, un par de metros". Y remató: "Pero no, este es el gobierno de la transparencia. Y naturalmente, de la rendición de cuentas. Pedro Sánchez, informando a España".