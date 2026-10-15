Boticaria García, farmacéutica, sobre la grasa en la tripa en la menopausia: "Tu cuerpo sabe que ahí ya no va un bebé"

Marián García, conocida como Boticaria García, tiene una explicación sencilla para uno de los cambios que más preocupan a las mujeres a partir de los 40: la grasa que se instala en la tripa. "Tu cuerpo sabe que ahí ya no va un bebé", resumió en una entrevista con Isabel González en Qué me pasa, doctor, la sección de Es la Mañana de Federico en esRadio.

La farmacéutica y doctora en Farmacia acudió para presentar Mujeres de hierro (Planeta), un abecedario sobre la menopausia escrito junto al doctor Javier Butragueño, "doctor en ciencias de la actividad física y el deporte". El mensaje de partida fue optimista: "Las mujeres de hierro lo que tenemos es un plan maestro para prepararnos, porque nos quedan [...] muchísimos años, pero vamos a estar bien".

"Los estrógenos son como pluriempleados"

Según explicó, el proceso empieza antes de lo que se cree y se acelera con la edad. "Cuando aparecen los 40, a partir de esta etapa, entramos una carrera de obstáculos metabólica y el primer saco es que van cayendo esos estrógenos". Unas hormonas que, en sus palabras, "son como pluriempleados que en el cuerpo nos ayudan a mantener muchísimas funciones".

Una de ellas es fabricar músculo. Y en el músculo, explicó, están lo que en el libro llaman "habichuelas mágicas": las mitocondrias. "Son unos orgánulos con forma de habichuelas que están en el músculo sobre todo, pero también en el cerebro, donde entra la grasa, el azúcar se quema, por decirlo así, y se produce energía".

El problema llega cuando faltan los estrógenos. "Cuando se jubilan los estrógenos, tenemos menos músculo, menos facilidad para generar músculo, menos mitocondrias. Y entonces, ¿qué pasa? Llega la grasa y no se quema tan bien".

Por qué la grasa se va a la tripa

Isabel González le preguntó dónde acaba esa grasa que ya no se quema. La respuesta de Boticaria García fue biología pura, según sus palabras. "Tu cuerpo sabe que ahí ya no va un bebé, porque es biología pura. Los jefes de almacén eran otros estrógenos que ponían la grasa en el culete, pero ahora ya, como saben que ahí no va un bebé y no va a estorbar en la tripa, esa grasa es peligrosa porque está cerca de los órganos".

La farmacéutica añadió un factor más: la glucosa. Si hay resistencia a la insulina porque hay mucha grasa que no se quema bien, "esa glucosa va al hígado y se transforma en grasa, grasa que se va a seguir acumulando en el abdomen, donde además [...] hay más receptores de cortisol, nos estresamos más".

"15 minutos dos veces por semana"

La parte buena, según Boticaria García, es que no hacen falta horas de gimnasio. "La ciencia nos dice que entrenando 15 minutos dos veces por semana para empezar, entrenando fuerza en microdosis, esos 15 minutos dos veces por semana, podemos empezar a ganar habichuelas mágicas".

Explicó también qué entiende por fuerza: "Entrenar fuerza es generar un estímulo en el músculo, en el tren inferior, es decir, las piernas, por ejemplo, unas sentadillas o una zancada, o en los brazos, un press de hombro, levantar unas mancuernas". Se puede hacer con el propio peso o, como proponen en el libro, con unas gomas "que te puedes llevar a la playa, que te puedes llevar a la montaña".

La lógica es la misma que la de las mitocondrias. "Cuando generas músculo, ahí están las mitocondrias, que son las cocinas donde se quema la energía. [...] Si tú tienes más cocinas vas a quemar mejor la energía, la grasa, vas a tener más energía".

Contó lo que les dicen las mujeres que entrenan con ellos: "Yo empecé a entrenar con vosotros porque [...] no me abrochaba el cinturón, ¿no? Tenía tripa, pero me he quedado porque ahora no me duele la espalda, porque tengo más energía".

Cardio "contándote el chisme"

Al entrenamiento de fuerza, el libro añade el cardio suave, lo que llaman zona 2. Boticaria García lo describió sin tecnicismos: "No tenemos que machacarnos, no es correr en una cinta todo lo que da. Zona dos es que yo pueda estar como ahora hablando contigo, contándote el chisme mientras trotamos o vamos en bici".

El motivo, según explicó, vuelve a ser el mismo: a esa intensidad, "en esas cocinas, en esos hornos, sigue entrando buen oxígeno y puedes quemar bien la grasa, no los atufas".

Un libro también para ellos

Aunque el libro habla del cuerpo de la mujer, Boticaria García quiso recomendarlo a los hombres: "Quiero recomendárselo también a los señores, que se lo lean, que sepan lo que está pasando en el cuerpo de las mujeres que tienen cerca". Isabel González coincidió: todavía "nuestros maridos, nuestros novios, nuestros padres o nuestros hijos que no entienden qué nos pasa en determinados momentos de nuestra vida".