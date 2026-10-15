Juan Pablo Polvorinos, sobre el CIS: "Todo lo que no sea una mayoría absoluta va a ser una absoluta decepción"

Juan Pablo Polvorinos, director de informativos de esRadio, abrió el editorial de esNoticia del miércoles, 14 de octubre de 2026, con los Reyes en Melilla, un día después de su visita a Ceuta. Pero el grueso lo dedicó a la respuesta del Gobierno sobre los buques de guerra marroquíes que navegaron por aguas españolas durante la invasión y al último barómetro del CIS.

"Pueden verle directamente cara a cara en la calle"

"¿Dice usted que todavía hay quien se pregunta por la utilidad de la visita del Rey de España a las ciudades autónomas?", planteó Polvorinos. La respuesta, para él, está en las imágenes de Ceuta y Melilla: la visita "sirve para que miles de ciudadanos sientan que, pese al sentimiento de orfandad, el abandono institucional y la indefensión que han sufrido, la institución de mayor prestigio del Estado se encuentra a su lado y pueden verle directamente cara a cara en la calle".

"Este no es país de consensos", admitió, "y menos ahora con la ola de polarización en la que andamos subidos. Pero si hay una persona que concita una autoridad institucional, una fuerza representativa y una autoridad moral, esa es la que representa Felipe VI".

"Por tierra, por mar y por aire"

Polvorinos definió lo ocurrido en Ceuta como "una agresión territorial, una invasión de la soberanía nacional y un ataque planificado; un ejercicio de guerra híbrida". Y acusó al Gobierno de encubrirlo. Según enumeró, el Ejecutivo "ocultó que nuestros servicios de inteligencia sí que dieron la voz de alarma sobre lo que llegaba por tierra", "no informó de la implicación de agentes de Marruecos, que se sabía que estaban sobre el terreno conduciendo a toda la muchedumbre" y "camufló la invasión bajo el eufemismo de que esto era una crisis migratoria".

"Solamente falta por saber que también había drones marroquíes, seguramente monitorizando la operación desde el cielo, para completar ya el cuadro completo: por tierra, por mar y por aire", añadió.

Sobre la reacción de Pedro Sánchez, que confirmó la entrada de los buques aunque, en palabras de Polvorinos, "lo calificase como anecdótico", el director de informativos fue irónico: "Fueron días tan difíciles que estaba de chanclas, con las chanclas puestas en la maleta".

"Pase de mí este cáliz"

La prensa preguntó esta mañana en Ceuta al ministro Ángel Víctor Torres, encargado del mando único de la crisis. Polvorinos resumió su respuesta en una frase: "Pase de mí este cáliz y que lo deguste el delegado del Gobierno". Torres dijo que "esos patrullajes fueron patrullajes ordinarios" y cedió la palabra al delegado.

Este explicó que, según la delegación de Marina, el día 30 había "dos patrulleras, las habituales, una en la bahía norte y otra en la bahía sur; dos patrulleras de la Marina marroquí que tienen su base habitualmente en las aguas de ambas bahías y que patrullan con normalidad". "Ese día lo que había era ese patrullaje de rutina", concluyó.

"Era el clásico patrullaje de rutina, el de todos los días, el que te hacen buques de guerra marroquíes en aguas españolas por las que jamás deberían navegar. Debe ser que estaban echando el curricán, ¿verdad? Andaban pescando", replicó Polvorinos. Le pareció "extraño que, después de confirmar la invasión marítima, el delegado del Gobierno venga a negarla".

"Puntualmente" y "con cierta frecuencia"

Ante las preguntas de los periodistas, el delegado añadió una frase sobre la fragata: "Acaso puntualmente, también navegan con cierta frecuencia en torno a estas aguas geográficas de Ceuta una fragata marroquí en aquel momento".

Polvorinos la desmontó palabra por palabra: "Mira, si es 'con cierta frecuencia', no es 'puntualmente'; y si es 'en aquel momento', no es 'con cierta frecuencia'. Ya no es que te oculten la verdad, es que no saben ni siquiera cómo argumentarlo. Esta pregunta de la fragata marroquí estaba claro que iba a caer en el examen, lógicamente, pero es que aun así ni se lo han preparado".

"Pedro Sánchez estaría en condiciones de pintar España de rojo"

La otra noticia de la mañana fue el barómetro del CIS. Según relató Polvorinos, José Félix Tezanos "ha salido esta mañana a contarnos que Pedro Sánchez va a ganar las elecciones con una diferencia de casi, oiga, 12 puntos con respecto al Partido Popular. El PSOE se dispara hasta el 34 % y el PP se queda levemente por encima de un exiguo 22". En escaños, "el PSOE se marcharía, según Tezanos, hasta los 152, el PP se quedaría en 94 y Vox en 63".

"Pedro Sánchez estaría en condiciones de pintar España de rojo", ironizó, con excepciones: "En Lugo y en Orense el PP sería primera fuerza, en Murcia sería Vox y en Vizcaya el PNV". Y sobre la diferencia entre los datos brutos y la estimación: "Tezanos te coge los resultados como el que sale del supermercado con huevos, patatas, aceite y sal y, en lugar de cocinarte una tortilla, te prepara un marmitako".

Polvorinos también repasó lo que el estudio no pregunta: ni por el juicio a Begoña Gómez, ni por la corrupción, ni por la vivienda en ocho años de Gobierno. "A este ritmo todo lo que no sea una mayoría absoluta va a ser una absoluta decepción", remató.

"Esto es falso"

El editorial cerró con Félix Bolaños, que en La Sexta defendió que "el CIS de Tezanos fue el único que acertó en las elecciones de 2023". "Esto es falso", respondió Polvorinos. "De las 18 casas de encuestas que hicieron sondeos en aquellos comicios, el CIS fue la decimocuarta que más se acercó". Y recordó las últimas autonómicas: en Extremadura, Aragón y Castilla y León el CIS daba ganador al PSOE y ganó el PP, "y en Andalucía Tezanos hizo una proyección que fue tan errada como todas las anteriores".

"Pase lo que pase, aquí en España va a ganar Pedro Sánchez. Y el 29 de noviembre seguramente vamos a poder ratificarlo todos", concluyó.