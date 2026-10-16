Juan Pablo Polvorinos, sobre las cinco versiones del Gobierno: "Una orquesta afinando y sin director"

Juan Pablo Polvorinos, director de informativos de esRadio, dedicó el editorial de esNoticia de este jueves, 15 de octubre de 2026, a las explicaciones del Gobierno sobre los buques de guerra marroquíes que navegaron por aguas de Ceuta durante la invasión. Contó cinco versiones distintas de cinco miembros del Ejecutivo en menos de 48 horas y las resumió en una imagen: "Lo que estamos viendo en los últimos días es una orquesta afinando y sin director".

Lo que habría hecho "un país normal"

Polvorinos empezó por lo que, a su juicio, debería haber ocurrido tras la entrada masiva del 31 de julio. "En un país normal, una invasión del territorio nacional por tierra y por mar hubiera tenido que comportar una activación inmediata de la legítima defensa, una declaración de estado de sitio en el territorio, además de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, no 20 días más tarde, como hizo Pedro Sánchez, sino inmediatamente". A eso sumó "la asunción del liderazgo clara y nítida por parte del presidente del Gobierno" y una comunicación con Naciones Unidas y la Unión Europea para activar, por ejemplo, la cláusula de asistencia mutua.

En España, el presidente "se fue por la mañana del 31 de julio a darse una vuelta por Ceuta, calificó aquello de violación de la integridad territorial española y, como esto no era lo suficientemente grave, pues horas después se volvió a calzar las chanclas allí para seguir disfrutando de las vacaciones".

Desde entonces, dijo, el Gobierno "lleva 77 días yendo a remolque de los acontecimientos". Recordó que primero se publicó que el CNI no había alertado y después se supo que sí lo había hecho, a lo que el Gobierno respondió que los avisos "no habían sido suficientemente explícitos". Y que, cuando se publicó que Marruecos estaba detrás, el Ejecutivo apuntó a "Rusia, Israel, la ultraderecha y otras tantas actores".

"Caos comunicativo"

El último episodio es el de la invasión por mar, "en paralelo a la invasión terrestre, de buques de guerra de la Real Armada marroquí, entre ellos la fragata Mohamed VI, que es el buque más potente de su flota. Y el más grande, por cierto".

Para Polvorinos, un Gobierno que no fuera "recalculando constantemente el recorrido" habría fijado una postura única. "Pero el Palacio de la Moncloa ha pensado que hay otra estrategia que es bastante mejor, que es la del caos comunicativo, el de la cacofonía institucional y los mensajes contradictorios. Y en menos de 48 horas, desde luego que lo han logrado y es todo un récord".

Un "hecho puntual" como el descubrimiento de América

La primera versión fue la de la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que calificó la entrada de los buques como "un hecho puntual". Polvorinos le dio la vuelta al argumento: "La historia está llena de hechos puntuales que desde luego no le restan un mínimo de gravedad o importancia al asunto, pues el descubrimiento de América, pues sí, también fue un hecho puntual. Anda que no fue importante".

La segunda llegó del ministro Ángel Víctor Torres, responsable del mando único en Ceuta, que habló de "patrullajes ordinarios". "Si un hecho es puntual, por definición, no puede ser ordinario", replicó Polvorinos. "Los hechos puntuales por definición tampoco pueden ser ordinarios, porque entonces dejarían de ser puntuales".

La tercera, la del delegado del Gobierno en Ceuta, que dijo que "acaso puntualmente también navegan con cierta frecuencia en torno a estas aguas geográficas de Ceuta una fragata marroquí". Para el director de informativos, "otro sintagma de la factoría de ficción del Palacio de la Moncloa que es de lo más innovador, que es que hay hechos puntuales que se producen con frecuencia".

Bolaños y la "cuestión de seguridad nacional"

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, aportó la cuarta versión: "Comprenda que las cuestiones de seguridad nacional hay que tratarlas con carácter reservado". Polvorinos las juntó todas: "Para el Gobierno la entrada de buques de guerra marroquíes en paralelo a una invasión terrestre es al mismo tiempo un hecho puntual, pero ordinario, un hecho aislado que se produce con tanta frecuencia que constituye una cuestión de seguridad nacional con carácter reservado, todo al mismo tiempo".

Sánchez y "las armadas"

La quinta versión la puso este jueves el propio Pedro Sánchez, que según Polvorinos "primero ha venido a restarle importancia, pero luego se la ha otorgado absolutamente toda". El presidente dijo que "este fue un hecho puntual que se produjo, hubo una interlocución, afortunadamente siempre hay una interlocución fluida entre las armadas y se resolvió".

"Es un hecho puntual que obligó incluso a poner en contacto a las armadas", subrayó Polvorinos. "Hombre, a lo mejor hay una interlocución directa entre la armada marroquí y la armada española, pero seguramente no parece, ¿verdad?".

"Cero explicaciones"

El director de informativos cerró con el recuento: "Son cinco versiones distintas de cinco miembros del Gobierno de España, cuando en realidad hay un solo hecho y cuando lo cierto es que tenemos cero explicaciones". Y añadió: "Cuando el Gobierno habla con tantas voces, al final lo que queda claro y lo que se nos está diciendo es que en realidad no tiene ninguna voz".