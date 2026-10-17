Juan Manuel García 'Pincho', exagente de la UCO, sobre una asesina menor de edad: "A mí me dejó helado"

"Más de los que me hubiese gustado tener, pero muchos. En 18 años, muchos". Así respondió Juan Manuel García, conocido como 'Pincho', cuando le preguntaron a cuántos asesinos ha tenido delante. Pasó casi tres décadas en la Guardia Civil, 18 de ellas en la Unidad Central Operativa (UCO), y es experto en negociación de incidentes críticos por el FBI.

Lo contó en una entrevista con Juan Pablo Polvorinos en Claves Personales, de esRadio, en la que habló de su libro Ciencias del comportamiento. De todos esos casos, hay uno que no ha olvidado.

"Es la persona que más me ha impactado"

"Ha habido una persona, por protección porque es menor o era menor no voy a decir demasiado", empezó. Se trata de una chica menor de edad que mató a otra persona de su edad por celos. "La mata con una saña impresionante", recordó.

Al ser menor, tuvieron que tomarle declaración con su madre delante. "Ella estaba completamente normal, como si no hubiese pasado absolutamente nada", relató. Pensó que podía estar en shock o disociada, hasta que ocurrió algo que, en sus palabras, le puso "los pelos de punta".

"Cuando estábamos en mitad de la toma de declaración, la madre se puso a llorar; la niña abrazó a la madre y, sonriendo, a nosotros nos sonrió y nos dijo así como: 'Ay, callaros, no habléis tanto'", contó. "Sabiendo que probablemente vas a estar recluida aunque sea en un sitio de menores, y que tu reacción con respecto a que llore tu madre sea reírte y hacernos un pequeño guiño a nosotros [...], a mí me dejó helado. [...] Yo creo que es la persona que más me ha impactado". Y precisó: ""Eso fue asesinato, no homicidio".

Sicarios, asesinos en serie y quien mata "sin querer matar"

Para Pincho no existe un único perfil de asesino. "Yo he tenido sicarios, he tenido asesinos en serie, he tenido personas que han matado de manera accidental", explicó. "Hay gente que mata por negocio, hay gente que mata por placer y hay gente que mata sin querer matar".

Lo ilustró con un caso real: un joven que, durante una discusión, agarró del cuello a una chica y la mató al partirle el hioides. "Ese chico es un asesino porque la figura penal le pone como un homicida, pero no quería matarla", explicó. Por eso, sostiene, a esa persona no se la puede interrogar igual que a un sicario, "que sí que quiere matar porque le han ordenado matar a cambio de un dinero". La estrategia, añadió, depende "del perfil, del objetivo, de los miedos, de las incertidumbres y de la culpa de la persona".

Matar por dinero o matar por un impulso

"Una persona que mata por un impulso económico seguramente vaya a hacer una planificación", explicó García. Intentará asegurarse de que la víctima no pueda defenderse y de que no haya testigos, e incluso usará un disfraz. "Si tengo claro que quiero cometer este delito, voy a hacer lo posible para que no me pillen".

El crimen impulsivo funciona de otra manera. Para explicarlo recurrió al premio Nobel Daniel Kahneman y a su distinción entre el sistema 1, rápido y emocional, y el sistema 2, "lo que yo paro, pienso y planifico". "Cuando tenemos unas reacciones emocionales y acabamos matando a una persona por esa reacción, no hay sistema 2; hay sistema 1. [...] Lo controlo después, pero ya es tarde".

Por eso cree que muchos homicidios son difíciles de prever: "La mayor parte de las ocasiones, salvo que sea una planificación muy seria, ni siquiera sabes que vas a hacer algo".

¿Se puede anticipar quién será violento?

Ante la pregunta de si hay señales previas, Pincho fue prudente. Afirmar que alguien va a delinquir por sus antecedentes "sería injusto", advirtió: "Le estamos poniendo un sambenito que no es". Prefiere hablar de predisposición y citó como señal clásica el maltrato a animales en la infancia: "Siempre ha sido una conducta muy llamativa el hacer daño a los animales cuando eres niño para lo que puede venir luego después".

La genética, añadió, no lo decide todo: "La epigenética, el valor y la educación que le puedan dar sus padres, la sociedad, etcétera, le puede borrar ese intento de hacer algo malo o amplificarlo [...]. Entonces depende mucho del ambiente".

¿Planifican mejor las mujeres?

Sobre las diferencias entre hombres y mujeres, reconoció que tiene "poca muestra en ese sentido". Aun así, recogió lo que sostienen algunos autores: "La premeditación en las mujeres es más evidente: son capaces de premeditar más, son menos impulsivas".

Lo atribuyó en parte a la testosterona, que "predispone a ser muchísimo más reactivos". En los delitos planificados cree que hombres y mujeres actúan igual. "Pero en respuestas emocionales nosotros somos mucho más viscerales que las mujeres".