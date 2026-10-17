Manuel Llamas, sobre la vivienda: "La izquierda es un nido de buitres e hipócritas"

Manuel Llamas, director de La Trinchera de Llamas, en esRadio, dedicó el editorial del sábado 17 de octubre de 2026 a lo que considera la doble moral de la izquierda con la vivienda. Lo resumió con el títular: "La izquierda es un nido de buitres e hipócritas".

"No puedo con la hipocresía, lo reconozco, es superior a mis fuerzas", arrancó. A su juicio, la vivienda es hoy "el principal problema del país por culpa de sus nefastas políticas", en referencia a los socialistas. Según Llamas, Sánchez "se ha hinchado a intervenir el mercado inmobiliario, sobre todo desde el año 2020, suspendiendo desahucios, fijando precios e imponiendo nuevas trabas y cargas a los propietarios".

"Con la gente o con los buitres"

El programa recuperó las palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de hace unas semanas: "Señorías del PP, de UPN y de Vox, señorías de las derechas, con la gente o con los buitres. Esta es la elección, sí, señorías, los buitres que desahucian o la gente que sufre".

Llamas contrapuso ese discurso con lo que, según él, ocurría a puerta cerrada: mientras el Gobierno condenaba a los fondos de inversión, "Sánchez les invitaba en privado a venir a España bajo la falsa promesa de que su ley de vivienda no afectaría a sus negocios". Recordó que el presidente "incluso se llevó de gira a Nueva York a su entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, para encandilar a los capos de Wall Street", y que el Ejecutivo "contrató a varios de estos fondos para gestionar su escaso parque de vivienda pública y ya de paso desalojar a algunos inquilinos morosos".

"Una cosa es predicar y otra muy diferente dar trigo"

Después pasó al patrimonio personal de los dirigentes. "El matrimonio Sánchez-Gómez acumula en su haber nada más y nada menos que ocho inmuebles, entre pisos y plazas de garaje", aseguró. Añadió que Begoña Gómez alquila un piso por habitaciones a estudiantes extranjeros en Madrid, por el que ingresaría unos 2.200 euros al mes, afirmó.

De los ministros socialistas dijo que "entre todos acumulan cerca de 30 casas, a una media de tres inmuebles por cabeza". Señaló a la ministra de Vivienda, que según Llamas "posee tres pisos, dos plazas de aparcamiento y dos trasteros". Y a Miguel Iceta, exministro y hoy embajador ante la Unesco, al que atribuyó "un patrimonio, atención, de 27 inmuebles, valorados en más de 10 millones de euros y gestionados a través de una sociedad familiar".

"Empresa familiar, dice"

El caso que más espacio ocupó fue el de Montse Mínguez, que, según recordó Llamas, se vio obligada a dimitir el viernes, renunciando tanto a la portavocía del partido como a ir en listas en las generales. El programa emitió sus intervenciones como portavoz: "aquí de lo que se trata es de fondos buitres o de familias".

Según Llamas, "su pareja maneja varias empresas con millones de euros en inmuebles"; en concreto, "posee once sociedades dedicadas a la construcción y el alquiler de viviendas". Preguntada en Antena 3, Mínguez defendió que "es una empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la legalidad y cumple con lo que dice la ley de vivienda que se está aplicando en Cataluña".

"Empresa familiar, dice", replicó Llamas, que la comparó con Urbagestión, la propietaria del piso del que fue desahuciada Mari Carmen. El programa recuperó cómo la definió entonces Isabel Rodríguez: "Urbagestión en puridad tal vez no fuera un fondo, pero es una pyme buitre, muy carroñera, lo hemos visto." Para Llamas, la diferencia es que Urbagestión "solo tiene un piso en propiedad", mientras que "lo del novio de la ex portavoz es una empresa familiar teniendo al menos treinta pisos en alquiler".

"Si hay un inquilino que no paga, se le desahucia"

Llamas pidió repetir esta frase de Mínguez: "Si hay un inquilino que no paga, se le desahucia." A continuación sonó Ione Belarra: "Los desahucios a las personas vulnerables que están en pisos de manos de fondos buitre se pueden parar". "Si eres socialista no hay problema, puedes ser millonario y dedicarte a alquilar pisos e incluso desahuciar morosos, pero solo si eres del PSOE o pareja de alguien del PSOE", ironizó el director.

Mínguez también sostuvo que su pareja, "Como gran tenedor paga sus impuestos". Llamas lo puso en duda citando a El Debate, según el cual una de esas empresas "lleva cinco años sin pagar el impuesto de sociedades, pese a facturar 2,8 millones de euros entre el año 2020 y 2024".

El programa emitió además al periodista de El Español Jorge Calabrés, que explicó que "Montse Mínguez, como edil en Lérida, como presidenta ese día de la Junta de Gobierno de Lérida, aprobó una modificación urbanística, una recalificación sobre un terreno que benefició a la empresa de su pareja". Y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: "Urbagestión son hermanitos de la caridad al lado de Montse Mínguez."

"Aquí no se salva nadie"

Llamas extendió la crítica a la izquierda situada a la izquierda del PSOE: "Hay más, porque aquí no se salva nadie, tampoco los comunistas." Mencionó que la ministra de Sanidad, Mónica García, disfruta de un ático en el Retiro de más de doscientos metros cuadrados, y que Rita Maestre "prometió en su día no cobrar más de tres sueldos mínimos, pero, una vez en el cargo, pelillos a la mar".

De Irene Montero, el programa recuperó su propuesta para el sector: "Si quieren hacer negocio, que vendan relojes, pero con las casas ya nunca más." Según Llamas, la líder de Podemos "cobra unos 15.000 euros al mes como eurodiputada", tiene un chalet en Galapagar de 2.000 metros cuadrados con piscina y "posee seis inmuebles". También le reprochó que hace 10 años prometía limitar el mandato de todos los cargos públicos y ahora vuelve a presentarse a las generales.

"La hipocresía granítica es marca de Ferraz"

Llamas tomó prestada esa expresión de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, cuyo análisis emitió el programa. Sobre Mínguez, la diputada afirmó que, "en sus propios términos, Montse Mínguez es lo que llamaríamos una buitre consorte".

"Se puede decir más alto, pero no más claro. La izquierda sí que es un nido de buitres. Buitres, carroñeros e hipócritas", concluyó.