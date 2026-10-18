Manuel Llamas, sobre la campaña de PP y Vox: "A diferencia del 23, la oposición sale a ganar"

Manuel Llamas dedicó el editorial de La trinchera de Llamas, en esRadio, del domingo, 18 de octubre de 2026, a comparar la campaña que PP y Vox hicieron en 2023 con la que han emprendido ahora para las elecciones del 29 de noviembre. Su tesis la resumió en el título del editorial: "PP y Vox aprenden de sus errores en 2023". Para ilustrarla, el programa emitió varios cortes de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal (escúchalo en esRadio).

"El que golpea primero golpea dos veces"

"La clave de toda campaña es llevar la iniciativa", arrancó Llamas. "En política, como en la vida, el que golpea primero golpea dos veces, pero es que además para ganar es fundamental tener claro el objetivo a batir". A su juicio, la oposición no aplicó ninguna de esas dos claves en 2023, cuando, tras las autonómicas y municipales de mayo, Pedro Sánchez respondió con un adelanto electoral al 23 de julio y "casi todo el mundo daba por hecho la victoria". "Y sin embargo se equivocaron", recordó.

"Fue la campaña del Verano azul"

Según Llamas, "el grave error cometido entonces fue doble". El PP "no salió a ganar, sino a evitar perder, que es muy diferente", y apostó por "una estrategia de perfil bajo" que, según él, dirigieron Elías Bendodo, Cuca Gamarra y Borja Sémper. "Fue la campaña del Verano azul. ¿Se acuerdan? Solo de pensarlo da pena, por no decir vergüenza", añadió.

Para Llamas, Sánchez "fue muy hábil" al convocar en ese momento y al "centrar todo el debate en torno a los pactos que estaban negociando PP y Vox en comunidades autónomas y ayuntamientos". Ahí situó el segundo error de los populares: en lugar de cerrar acuerdos con "su único socio viable", "marearon la perdiz durante semanas, llegando incluso a sopesar pactos con PSOE o Podemos, tal y como hizo María Guardiola en Extremadura". "Semejante locura alimentó de forma exponencial el discurso del miedo que había construido Sánchez", sostuvo. Y concluyó: "No dar la batalla, dejando la iniciativa al PSOE, y confundirse de enemigo haciéndole ascos a Vox le costó el gobierno a Alberto Núñez Feijóo".

"Pero esta campaña, por suerte, es muy diferente", continuó. Según Llamas, PP y Vox "tienen muy claro el objetivo a batir, que no es otro que Sánchez", y "la sintonía entre Feijóo y Abascal es buena". El programa recuperó las palabras de Feijóo esta semana en La Mañana de Federico: "Vox no es nuestro enemigo. No es nuestro adversario. Nuestro adversario son las políticas de Sánchez y sus socios [...]. El cambio político en mi país está por encima del PP y está por encima del candidato del PP".

Llamas aseguró además que PP y Vox "negocian ya un plan para maximizar los resultados del Senado tras la lista conjunta que acaban de acordar socialistas y comunistas", con el fin de "poder renovar órganos fundamentales como el Tribunal Constitucional". La segunda diferencia, según él, es que "a diferencia del 23, la oposición sale a ganar. Y eso, amigos, lo cambia todo".

"Madrid es una plaza dura y exigente"

"A Feijóo le ha costado amoldarse a Madrid, normal", reconoció Llamas, que comparó la política regional con la liga y la nacional con la Champions. "Madrid es una plaza dura y exigente. Aquí el enemigo es poderoso, no hace prisioneros y la prensa es inmisericorde". Según él, el líder popular dio "con la tecla para empezar a dañar a Sánchez" en julio de 2025, con una intervención en el Congreso que el programa también emitió. En ella, Feijóo reprochaba al presidente: "Y además ha tenido usted el cuajo de compararse conmigo". "No se compare conmigo", le dijo.

"¡Aleluya!", celebró Llamas. Aquel momento, a su juicio, "gustó y mucho entre los votantes de derechas, activando así un atisbo de ilusión". De ahí, según él, que los populares hayan decidido "hacer una campaña sin complejos, a la ofensiva, tomando la iniciativa, marcando la agenda y liderando el relato", y que Feijóo abriera la campaña en Ceuta, "lejos de la trampa para elefantes que ideó Moncloa con la vivienda". El programa recuperó sus palabras allí: "Mi primer viaje como candidato es hoy a Ceuta. Y si los españoles me apoyan, Ceuta será la primera carpeta en la mesa del Consejo de Ministros".

Llamas subrayó que Feijóo "toma las decisiones a sabiendas de que se la juega, puesto que es su última oportunidad para llegar a la presidencia", y advirtió de que "posiblemente también es la última oportunidad que tiene España como democracia".

"Su campaña se dirige a los currantes, no a los jetas"

Sobre la oferta del PP, Llamas destacó "esfuerzo, esfuerzo y sacrificio, puesto que nada es gratis". "Por eso su campaña se dirige a los currantes, no a los jetas", dijo antes de dar paso a Feijóo: "Mi campaña, mi compromiso, mi política se va a dirigir a los currantes. A los jetas no me voy a dirigir en toda la campaña". En otro corte, el candidato popular insistía: "He vuelto a decir sacrificio. A quien le moleste es que sencillamente no conoce su país".

"Nada es gratis, todo cuesta"

"Los del todo gratis mienten y engañan a la población. Nada es gratis, todo cuesta, empezando por el Estado, que se financia con los impuestos de familias y empresas", sostuvo Llamas. El programa emitió a continuación otro fragmento de Feijóo: "Lo que el PSOE llama gratis lo pagas tú y además lo pagarán tus hijos con las hipotecas que dejan".

Llamas también se detuvo en la estrategia de comunicación del PP, de la que dijo que "nunca antes se había visto cosa igual en Génova desde los tiempos de Aznar". Según él, "Feijóo ha sido el primero en aceptar ir al canal de Jordi Wild, uno de los youtubers más influyentes de España". "El arranque de la campaña, por tanto, no ha podido ser mejor. Cosa diferente, cuidado, es cómo acabe", matizó.

"Puro sentido común"

La última parte del editorial la dedicó a Vox. "El partido de Abascal está disparado en las encuestas, todo apunta a que duplicarán su representación", afirmó Llamas, que atribuyó su crecimiento a "denunciar los graves problemas de inseguridad y convivencia que traería consigo la suicida política de fronteras abiertas aplicada por Sánchez en los últimos años". Según él, Abascal promete tres cosas: "desregulación, remigración y prioridad nacional".

El programa recuperó las palabras del líder de Vox sobre los inmigrantes que trabajan y respetan las leyes: "A esas personas les damos las gracias". Y sobre la inmigración ilegal: "Lo que planteamos es muy sencillo: que no queremos que vengan 100.000 en Ceuta, ni 10.000, ni 10, ni uno ilegalmente. El que viene ilegalmente a España tiene que ser repatriado".

"Puro sentido común", valoró Llamas, que añadió que "nos jugamos mucho en estas elecciones, quizás nos juguemos todo". Abascal, en el corte siguiente, lo formulaba así: "es ahora o quizá nunca para una inmensa mayoría de los españoles".

Llamas describió a PP y Vox como dos partidos "con sus diferencias y semejanzas, fallos y aciertos, luces y sombras, pero con un único y crucial objetivo común: derrotar a Sánchez". "Al fin hay esperanza, amigos, esperanza e ilusión, ya que PP y Vox van en la línea correcta, en la buena dirección, tras aprender de los errores cometidos en 2023", concluyó.