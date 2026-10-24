Juan Manuel García 'Pincho': "No tengo ni idea de lo que te ha pasado, pero tiene que ser muy importante"

Juan Manuel García, conocido como 'Pincho', sitúa las negociaciones más críticas de su oficio en las que se hacen con alguien que quiere quitarse la vida. Pasó casi tres décadas en la Guardia Civil, 18 de ellas en la Unidad Central Operativa (UCO), y es experto en negociación de incidentes críticos por el FBI.

Lo explicó en una entrevista con Juan Pablo Polvorinos en Claves Personales, de esRadio. El punto de partida fue un caso que recoge en su libro Ciencias del comportamiento: el de Juan, un hombre en plena crisis al que tuvo que atender sin saber nada de él.

"Como tú comiences vas a continuar"

"Es un momento delicado, es muy delicado, y aparte es probablemente el más importante, porque como tú comiences vas a continuar", explicó sobre los primeros segundos. Más aún, añadió, cuando se tiene delante a alguien que "ha valorado ya cualquier tipo de opción para agarrarse a la vida".

García llegó sin información. Las patrullas que habían acudido antes le habían hablado, pero Juan no respondía. "Si yo tengo información previa puedo hacer un preperfilado [...], pero no la tenía". Las primeras preguntas tampoco funcionaron: "Él no me responde, apenas me mira".

Una frase que no esperaba

Necesitaba hacer algo que Juan no esperase y, sobre todo, que no le hiciera sentirse juzgado. "Creo que abrí con la frase de: 'Vaya tarde de mierda', si no recuerdo mal".

La frase captó su atención, que era el primer objetivo: "Él no se lo espera; por eso digo que muchas veces es algo impactante que genera atención". Lo decisivo vino después. "Yo simplemente le dije: 'Mira, no tengo ni idea de lo que te ha pasado, pero ni idea; pero tiene que ser muy importante para que estés ahí'. Y claro, ahí ya cambian las cosas".

El problema de las frases de consuelo

Según el negociador, quien está en esa situación espera oír las frases hechas que se dicen cuando no se está preparado. ""Oye, ¿qué te ha pasado? La vida es muy bonita, piénsatelo bien, seguramente no has valorado otras opciones'. Claro que las ha valorado", explicó. Que la vida sea bonita para quien le habla no significa que lo sea para él, porque "habrá valorado todo".

De ahí la idea que, asegura, lleva siempre presente en estos incidentes: "Esa persona no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Entonces tiene que ir orientado en esa parte, de esa manera".

Cuando la persona deja de sentirse juzgada, explicó García, "el cerebro de esa persona lo que te genera es un clic donde baja los muros, donde baja las barreras y donde te acercas. Y en el momento que te acercas generas confianza y cambio de conducta".

"Mi tristeza no es tu tristeza"

Esa forma de trabajar conecta con cómo entiende García las emociones. Citó a un autor que le gusta especialmente: "Mi miedo no es tu miedo, mi tristeza no es tu tristeza". Y lo explicó con un ejemplo propio: "Yo catalogué mi tristeza como coordenada 0.0 en tristeza cuando se murió mi gato; tú, sin embargo, cuando se murió un familiar".

Esa diferencia, sostiene, obliga a no juzgar desde fuera: "No tomes decisiones con tu lógica sobre lo que ha ocurrido en la cabeza de otra persona porque ella tiene su lógica y su emoción, que probablemente sea diferente a la tuya".

Escuchar el 80 % del tiempo

Preguntado por qué importa más en una conversación difícil, hablar o escuchar, García no dudó: "Siempre escuchar". Si la otra persona percibe que se la escucha de verdad, sigue hablando y se produce lo que él llama ventilación emocional: "El perfil emocional, si lo tiene alto, va a bajar y se va a estabilizar". Todo eso, apuntó, sin necesidad de grandes discursos: "No hemos dicho ni una palabra; simplemente hemos asentido, hemos repetido alguna palabrita que otra". Su regla: "Escuchamos un 80 y hablamos un 20. Y si podemos hacer el 90/10, mejor todavía".

"Vivió. Y vive"

Polvorinos le preguntó cómo terminó la historia de Juan. La respuesta de García fue breve: "Vivió. Y vive".