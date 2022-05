La defensa del expresidente socialista andaluz, José Antonio Griñán, ha solicitado su absolución en el caso de los ERE. La Sala Penal del Tribunal Supremo celebra desde hoy una vista pública para revisar los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla por el reparto ilícito de 679 millones de euros entre los años 2000 y 2009 como ayudas al empleo con "un absoluto descontrol". La Fiscalía ya solicitó al Supremo el año pasado que confirme las 19 condenas impuestas.

Griñán fue condenado a 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación por delitos de malversación de fondos y prevaricación. Por su parte, Manuel Chaves fue condenado a 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público por otro delito continuado de prevaricación. En prisión también ingresarían los exconsejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo, mientras que sobre Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez pesan 9 años de inhabilitación.

El abogado de Griñán, José María Calero, ha afirmado que "los hechos que la sentencia tiene por probados no son incardinables en los delitos por los cuales condena a José Antonio Griñán".

"José Antonio Griñán llega a la Junta de Andalucía en abril del 2004, es decir, no tiene ninguna relación con los hechos que se narran entre el hecho probado 1 y 7, que es precisamente el núcleo de esta pieza, porque es la creación y la puesta en marcha de un supuesto sistema de subvenciones", apuntaba el letrado del expresidente socialista andaluz.

"Griñán sobre esa parte esencial que ocupa más de la mitad de los hechos probados no tiene relación con la creación de ese mecanismo. Primero, porque era diputado de las Cortes y por tanto, no estaba en la Junta de Andalucía. Y segundo porque los hechos probados a los que hay que someterse no establecen en ningún momento que fuera puesto en su conocimiento, que se le hiciera saber, que se le participara, que de alguna manera se le comunicara o se le trasladara la existencia de ese plan o de ese sistema", añadía.

Según su letrado, se ha producido en el caso de Griñán una "lesión en su derecho a la tutela judicial efectiva, al derecho de Defensa y al principio de presunción de inocencia".

El Supremo analiza en la vista los recursos a esa sentencia dictada en noviembre de 2019, estando encargado el tribunal compuesto por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Ana María Ferrer, Carmen Lamela, Susana Polo y Eduardo de Porres, quien será el encargado de redactar la sentencia, que no se conocerá hasta después de las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio para "no interferir" en el resultado.