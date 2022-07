Rocío Blanco, consejera de Empleo, Formación y Trabajo autónomo de la Junta de Andalucía, ha estado en Es la Mañana de Federico donde ha valorado los datos económicos y ha hablado de la política en materia de empleo que va a seguir manteniendo la Junta de Andalucía de Juanma Moreno.

A la consejera andaluza lo que "más me preocupa" son los datos de la inflación, que en el mes de julio alcanzó un 10,8%. "La inflación al final la pagan las familias que están sufriendo una quita del 10,8% en su poder de compra" muestra de que "la estrategia que está diseñando el Gobierno de España no es la mejor".

De hecho, ha recordado Rocío Blanco, la inflación es conocida como "el impuesto de los pobres". Además ha subrayado cómo "si una familia gana 1000 euros y ahora tienen un 10,8% menos, hay muchas familias que no tienen margen para eso".

La consejera ha explicado que para paliar en parte este golpe al bolsillo de las familias "desde la Junta de Andalucía se apuesta por una bajada de impuestos" frente "a la voracidad recaudatoria que parece tener el Gobierno de España".

Andalucía crea empleo

Uno de los pilares para que las familias no sufran es tener trabajo. En este sentido la Junta de Andalucía apuesta por la política activa de empleo, "intentamos por medio de incentivos la contratación indefinida" y que "las empresas no bajen el nivel de contratación". La consejera andaluza ha denunciado que "los fondos europeos no llegan al tejido empresarial porque el Gobierno tiene un lobby creado".

Rocío Blanco ha detallado cómo "cuando llegamos a la Consejería de Empleo hace 3 años y medio no era la consejería más apetecible por su pasado". Sin embargo, gracias a "mi gran equipo" pusieron en marcha "un plan director de ordenación de las políticas de empleo" basado "en una modernización del servicio público". Otro pilar fue reactivar la formación, "que llevaba paralizada en Andalucía 11 años". Precisamente los cursos de formación fue uno de los focos de la corrupción socialista.

Sentencia de los ERE

Precisamente la consejera ha comentado la reacción del Gobierno y del PSOE a la sentencia de los ERE del TS, que ratifica las condenas a Chaves y Griñán. "Tiene que haber una independencia entre los 3 poderes públicos, el Gobierno no puede interferir ni siquiera con opiniones", ha dicho.

La consejera se ha limitado a decir que "es una época negra de Andalucía a la que no se debe volver bajo ningún concepto" porque "Andalucía se merece más, podemos estar mirando de tú a tú al resto de España". De hecho, cree que "es una lección que los andaluces han aprendido, que quieren que se hable de Andalucía por que se trabaje y haya un tejido productivo sano".