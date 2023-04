La Junta acusa al PSOE de utilizar Doñana "en su propio interés electoralista"

La situación del Parque Nacional de Doñana ha irrumpido con fuerza en la precampaña de las elecciones del 28M debido a la sequía extrema que sufre este entorno natural, junto la que afecta a gran parte de Andalucía con los embalses bajo mínimos, por la falta de lluvias. El Gobierno de Juanma Moreno ha llevado al Parlamento de Andalucía una Proposición de Ley para regular las zonas de regadíos en cinco localidades del Condado de Huelva (Almonte, Bonares, Lucena del puerto, Moguer y Rociana del Condado) colindantes a Doñana.

El primer trámite parlamentario fue superado con los votos a favor de PP y Vox y con el resto de partidos de izquierdas en contra y con el espectáculo que dio la diputada de Adelante Andalucía, Maribel Mora, al tirar arena de Doñana en el escaño de Juanma Moreno con la consiguiente bronca del presidente del Parlamento regional, Jesús Aguirre, que le recomendó que se "comprara un mono".

En el plano político, el Gobierno central con Pedro Sánchez a la cabeza ha encontrado en la cuestión de Doñana un ariete contra el Gobierno de Juanma Moreno. En este sentido, el presidente del Gobierno afirmó que no solo la "ultraderecha niega la evidencia climática", sino que en Andalucía también actúan "como si no existiera la emergencia climática". Sánchez dijo que "la ultraderecha y la derecha lo que hacen es negar la evidencia científica, negar la posibilidad de que exista una emergencia climática" y añadió que "Doñana no se toca". "Doñana es patrimonio de los andaluces, de todos los españoles y Doñana no se va a tocar", afirmó el presidente del Gobierno que señaló que la región "niega la legislación europea y las advertencias de la Comisión Europea".

Sin embargo, quien se ha mostrado más crítica ha sido la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que comparó al presidente andaluz con un "acosador" asegurando que la ley del Gobierno andaluz para regular los regadíos en Doñana se ha llevado a trámite por electoralismo y por la presión de Vox. Ribera llegó a decir en estas declaraciones en La Sexta sobre Moreno que "es arrogancia de señorito que dispara con pólvora del rey a un elevado coste para todos los demás y sin ningún fundamento de garantía y ninguna viabilidad".

"El PSOE no ha digerido la mayoría absoluta"

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, afirmó que la ministra Teresa Ribera "miente cada vez que cita a Doñana". Dijo que "el insulto, al que recurren por costumbre, es muestra de la falta de alternativas y argumentos respecto a un tema que debiera unir a todos". Explicó que la Proposición de Ley del Gobierno andaluz "pretende preservar el agua subterránea y preservar el valor ecológico y único de esta joya de la naturaleza" y "dar solución a un problema que creó el partido socialista cuando gobernaba Andalucía" y que "no podemos olvidar que seguimos pagando sanciones por la mala gestión de entonces".

El consejero del ramo remarcó que el texto que ha superado el primer trámite parlamentario también "refuerza los compromisos ambientales de la Junta como nunca antes en el territorio, incluso, en aquellos terrenos que no son propiedad autonómica". Además, ha criticado con dureza que los socialistas hayan "salido en tromba a criticar una iniciativa para la que, además, siempre se ha buscado el diálogo" y ha contado que "hasta en dos ocasiones el secretario de Estado de Medio Ambiente prometió a este consejero una comisión bilateral técnica para buscar puntos de acuerdo. Y en hasta dos ocasiones ha incumplido su palabra".

El portavoz del Gobierno de Andalucía ha remarcado que "lo único que hay detrás de los insultos de la ministra Ribera es interés partidista, para desgastar el Gobierno de Andalucía, para desgastar la figura de Juanma Moreno". En este sentido, Fernández-Pacheco cree que los socialistas "no han digerido la mayoría absoluta del pasado verano y están utilizando Doñana en su propio interés electoralista".