Apuñalamiento múltiple en un instituto de Jerez: un menor ataca a varios profesores y alumnos

Un menor ha sido detenido a primera hora de este jueves en Jerez de la Frontera tras herir con arma blanca a varios profesores y alumnos del Instituto Elena García Armada, en el barrio San José Obrero. El agresor, un alumno que cursa 3º de ESO en el centro, ya ha sido detenido y trasladado a la comisaría del municipio gaditano.

El ataque se ha producido pasadas las 8.15 horas, acababan de comenzar las clases. Tres docentes y dos jóvenes presentan heridas de diversa consideración y están siendo atendidos en distintos centros sanitarios y/o hospitalarios. Una de las profesoras ha resultado herida en un ojo, aunque los servicios médicos han informado de que "afortunadamente no le ha afectado al globo ocular".

El menor ha sacado las armas (portaba dos cuchillos en el momento de su detención) que tenía guardadas en su mochila y ha asestado varias puñaladas a docentes y compañeros, en primer lugar en su clase y a continuación en otros espacios aledaños (un aula y el pasillo). "Desconocemos los motivos de este suceso", ha asegurado Adrián Domínguez, portavoz de la Policía Nacional de Jerez.

No obstante, el agente ha adelantado que "los compañeros de la Unidad de Familia y Mujer, que llevan también los delitos cometidos por y contra menores, ya están investigando". En estos momentos "están en el lugar de los hechos, haciendo la reconstrucción y de momento no podemos adelantar nada más de la investigación", ha añadido.

En cualquier caso, la edad del agresor supera los 14 años por lo que "es imputable", ha explicado Domínguez que -eso sí- no ha querido ofrecer más datos sobre el chico precisamente por su condición de menor de edad. "Por ese motivo, ni desmentimos ni confirmamos si tiene o no antecedentes".

Alumnos y padres del centro educativo confirman a Libertad Digital que el agresor es autista y había tenido "algunos problemas" previos. La policía ha revisado las instalaciones y las mochilas para "descartar que hubiera otras armas" y el instituto "ha suspendido las clases hasta el lunes", nos confirman las mismas fuentes.

¿Cómo ha sido el ataque?

"Lo que ha pasado es que un chaval, cuando estaban pasando lista -eran como las 8:15 horas-, se ha levantado, ha sacado dos cuchillos y le ha dado a su profesora en el ojo", relata una alumna del centro para Libertad Digital. A continuación, sus compañeros han corrido despavoridos y él ha salido de la clase, portando las dos armas blancas en la mano.

"A un chaval que lo ha intentado parar, le ha dado en el hombro", ha añadido la testigo. "Después, ha ido a la otra clase, y a (nombre de uno de los profesores heridos) le ha dado una puñalada en la cabeza, no sé en qué parte pero en la cabeza", explica muy impactada por lo sucedido.

"Como ya no tenía más gente pensada", afirma la alumna, "ha empezado a correr por los pasillos y ha apuñalado a dos chiquillos más y a otro profesor". Unas declaraciones que podrían indicar que las primeras víctimas a las que agredió no fueron elegidas al azar. "Luego lo han reducido y se lo han llevado", finaliza.

Siempre solo

Otro alumno con el que ha podido hablar Libertad Digital asegura que nunca pensó "que fuera a hacer esto". Nos describe al menor que ha protagonizado el suceso como un chico "tranquilo", "muy challado", que "siempre estaba solo".

No le conocía -reconoce- pero sí se había percatado de que "nunca hablaba con nadie". "No sé si es que al chaval no le gustaba estar con la gente... O es que a la gente no le gustaba estar con él", explica el joven de 4º de ESO.

"Nunca hablé con él, pero sí me fijé en que siempre se ponía en la misma zona del patio y que no se relacionaba", añade. No obstante, asegura que no tiene conocimiento de que hubiera tenido algún conflicto importante.