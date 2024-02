Moreno hace suyas "las reivindicaciones" de agricultores y ganaderos: "No se les puede seguir asfixiando más"

El sector de la campo sigue movilizándose en Andalucía con tractoradas y cortes de tráfico para luchar contra las imposiciones de la UE y los altos costes de producción. Desde la Junta de Andalucía han apoyado todas estas reivindicaciones y en este sentido se ha manifestado el presidente andaluz Juanma Moreno. El líder del PP-A ha inaugurado la primera planta solar fotovoltaica flotante de la región que se ha instalado en la localidad jiennense de Úbeda.

Moreno ha destacado que "el sector agrícola es muy importante" para la economía andaluza ya que "supone en Andalucía el 13% de nuestra riqueza y el 10% del empleo que se genera en Andalucía". En este sentido, ha dicho que "cuando hablamos de agricultores y ganadería hay que tener un trato, cariño y mimo especial".

El presidente de la Junta ha advertido que "a nuestros agricultores y ganaderos no se les puede exigir más, no se les puede seguir asfixiando más, ni imponer una PAC que reduce su presupuesto y que llega incluso a estigmatizar a los propios agricultores". Algo que en palabras del líder de los populares andaluces "no es razonable". Ha criticado, además, que "se permite la entrada de productos de terceros países con menos controles de los que nosotros estamos haciendo en nuestro propio país".

"La razón asiste a los agricultores y ganaderos"

Juanma Moreno apoya "siempre" las "reivindicaciones de agricultores y ganaderos" aunque les ha pedido "responsabilidad en esas reclamaciones y manifestaciones". "Es verdad que sólo una minoría han sido los que han causado algún tipo de problema", ha señalado el presidente de la Junta de Andalucía.

"Desde luego, le asiste la razón a los agricultores y ganaderos cuando piden precios justos para que no les lleven a la ruina o poner coto a esa competencia desleal, por supuesto, una PAC que sea también justa, menos burocracia y, también, todos estamos comprometidos con la sostenibilidad medioambiental, pero tenemos que hacerlo de manera progresiva, serena y, por su puesto, siempre con sentido común", ha reflexionado Moreno.