La miopía del PP andaluz aburre un poco

Naturalmente que era necesario que ganara el PP en Andalucía. Tras 36 años de gobiernos socialistas sucesivos, casi todos ellos en solitario y con mayorías absolutísimas, el sectarismo autoritario y excluyente que anida en su seno erigió una muy poderosa tela de araña que ocupó desde la Administración autonómica a los medios públicos de comunicación y condicionó a no pocos privados, desde las Cajas de Ahorros a la Educación, desde las contrataciones y adjudicaciones a las empresas públicas, desde las subvenciones y ayudas a la gestión de la Sanidad…

Es decir, invadió la sociedad andaluza. Ya querría Pedro Sánchez, alumno aventajado de este modelo salteador, haber llegado tan lejos en España como se llegó en Andalucía. No ha podido por la reacción de buena parte de la sociedad española, pero no es que no lo esté intentando a todas horas y en todos los frentes.

A pesar de todo, el PP nunca logró la confianza suficiente de la mayoría de los ciudadanos porque, sobre cualquier otra razón, no la merecía. Sus diputados y senadores siempre vivieron mucho mejor en la oposición con grandes sueldos y escasas responsabilidades. Y sobre todas las cosas, sus élites han sido muy desagradecidas con todos aquellos que los ayudaron a ennoblecerse ante los ciudadanos andaluces.

Fueron funcionarios honrados, jueces independientes, policías y guardias civiles respetuosos con la Constitución y su Estatuto, profesionales libres, empresarios, periodistas valerosos y muchos trabajadores anónimos y heroicos, los que pusieron en bandeja al PP el gobierno andaluz, con la ayuda decisiva de Ciudadanos y Vox. Luego, sí, lo consiguieron, pero brevemente, una legislatura, tras la que otra vez ha tenido que ser ayudado por Vox aunque María Jesús Montero era la peor de las candidatas posibles.

Con todo, lo que más distancia y aburre del PP andaluz es su miopía y la falta de calidad y cualidades de muchos de sus dirigentes. Ya saben que la miopía es una enfermedad ocular que aunque mantiene una vista aceptable "de cerca", incapacita para ver bien "de lejos". Tras todo lo que se ha vivido en Andalucía, en ningún momento se ha dispuesto de un proyecto democrático tal que se impidiera a quien quisiera repetir lo que se perpetró en Andalucía desde 1982 a 2018.

Una de las cosas que se consumaron fue la separación de Ceuta y Melilla de las provincias andaluzas de Cádiz y Málaga respectivamente y después, de la Comunidad Andaluza. En aquella amputación de dos ciudades hermanas tuvo mucho que ver la mezquindad sectaria del PSOE —mandar sobre la Asamblea de Parlamentarios Andaluces, lo que consiguió excluyendo a Ceuta y Melilla— y quién sabe por algunas razones miserables más.

El ostracismo de Ceuta y Melilla de su natural entorno andaluz se consumó hasta desprotegerlas en la OTAN. Tanto la UCD como el PSOE, no al principio, aceptaron de hecho la marginación de ambas ciudades españolas del llamado paraguas de la OTAN y desde entonces, nadie ha hecho nada para que su defensa y su consideración nacional fueran precisadas e incluidas en dicho Tratado.

¿Hay mejor momento para poner las luces largas de la visión histórica y proponer la inclusión de Ceuta y Melilla, si ellas quieren, en la Comunidad Andaluza adquiriendo de ese modo la condición suficiente para estar protegidas por la OTAN y más definidamente por la Unión Europea? No se diga que tal cosa es imposible porque hemos visto suceder cosas que parecían imposibles y las ha logrado Pedro Sánchez sin despeinarse. Cuando menos, una propuesta así obligaría a retratarse a todo el mundo despejando no pocas incógnitas.

Pero no. El PP andaluz no sólo tiene que comerse el marrón moral de las investigaciones judiciales sobre lo ocurrido en la Junta de Andalucía en tiempos del PSOE —enchufismo, prevaricación, ilegalidades—, sino que tiene que explicar cómo, de oficio, cuando llegaron al gobierno andaluz, no hicieron lo que debían. Se limitaron a heredar el cortijo socialista, no a reformar en serio la administración cortando los hilos evidentes de tan espesa tela de araña.

Además, a pesar de que no aprobaron la Ley de Memoria Histórica que propuso el PSOE andaluz para transponer la Ley de Zapatero, y de que prometieron una Ley de Concordia Histórica, no la pusieron en marcha y siguen sin hacerlo. Consecuentemente, la ley vigente les obliga a hacer cosas que cabrean porque son intragables para quienes aceptaron la Transición constitucional y sus perdones mutuos.

Por ejemplo, mientras Isabel Díaz Ayuso pelea contra la misma Ley y la lleva a los tribunales, en Sevilla, tanto la consejería de Cultura de la Junta como el Alcalde, la acatan y ofenden a muchos policías que sirvieron en la Comisaría de la Gavidia —la que intentó volar el asesino etarra Henri Parot—, declarándola lugar de torturas en la época franquista habilitando una sala futura para su "memoria".

Hubo torturas y represión, claro, como las hubo en las checas y en las retaguardias de la Guerra en ambos bandos. Pero eso no entra en la Ley vigente. Por eso, hasta 60 comisarios, inspectores y demás personal que trabajaron allí piden al PP que retire ese lugar del inventario en el que la incluyó su gobierno en 2020.

Tanta miopía aburre. Y aburrirse tiene una curiosa etimología. Procede de ab/horrere, tener aversión a algo, aborrecer algo horrible. Con el tiempo, llegó a significar atediarse con tanta incapacidad y torpeza. ¿O no?