La Junta hace un requerimiento formal al Gobierno para que restablezca OCON-Sur

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este miércoles trasladar un requerimiento al Ejecutivo nacional para que promueva la creación de órganos judiciales especializados en la instrucción de las causas relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia organizada, y para que restablezca OCON-Sur, unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico.

Cabe recordar que hace unas semanas el Parlamento de Andalucía aprobó una proposición no de ley del PP-A en la que reclamaba que el Gobierno central reactivase de manera inmediata la unidad de élite de la Guardia Civil OCON-Sur con mando único, estructura orgánica permanente y estable, con capacidad real de coordinación y con los medios humanos y materiales suficientes para combatir eficazmente contra el narcotráfico.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz de la Junta y vicepresidenta tercera, Carolina España, ha señalado que es fundamental incrementar la seguridad en el estrecho de Gibraltar para luchar contra el narcotráfico.

Ha recordado que el pasado verano, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, escribió una carta al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, haciendo referencia a este tema y "hoy hacemos una reclamación formal del Consejo de Gobierno".

Ha manifestado que la creación de órganos judiciales especializados en la lucha contra el narcotráfico y contra la delincuencia organizada es una iniciativa que han planteado la Fiscalía Especial Antidroga, la Fiscalía de Cádiz y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).