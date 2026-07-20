Aldama: "Ángel Víctor Torres será imputado"

Víctor de Aldama señaló este lunes al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, como uno de los nombres que, a su juicio, terminarán formando parte de la investigación judicial del caso Koldo. Lo hizo durante una entrevista con Gonzalo Castañeda en el programa El Grillo, de Canal 4 Tenerife, en la que aseguró que el dirigente socialista "será imputado" y defendió que el avance de la causa está confirmando las declaraciones que ha realizado durante los dos últimos años.

Preguntado por el exdiputado del Parlamento de Canarias José Alberto Díaz-Estébanez sobre el futuro judicial del ministro, Aldama respondió sin titubeos.

"Ángel Víctor Torres va a ser imputado. ¿Cómo? No lo sé, pero va a ser imputado".

El empresario aclaró que desconoce cuál será el recorrido procesal de la causa, aunque insistió en que está convencido de que el actual ministro acabará siendo investigado.

Asegura que Torres visitaba con frecuencia a Ábalos

Durante la entrevista, Aldama sostuvo que, cuando Ángel Víctor Torres era presidente del Gobierno de Canarias, mantenía reuniones habituales con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Según relató, esos encuentros se producían "cada semana o cada diez días", tanto en el Ministerio de Transportes como durante cenas mantenidas en Madrid.

Además, afirmó que el entonces presidente canario ejercía presión sobre Koldo García con el objetivo de incorporarse al Gobierno de España.

"Ángel Víctor Torres cada semana o cada diez días estaba en el Ministerio de Transportes, reunido con Ábalos o cenando con Ábalos y, sobre todo, presionando a Koldo para ser ministro", aseguró.

Estas afirmaciones forman parte exclusivamente del testimonio de Aldama y no han sido acreditadas judicialmente.

Habla de un segundo informe de la UCO

El empresario también sostuvo que la investigación todavía no ha concluido y afirmó que existe un segundo informe elaborado por la UCO de la Guardia Civil que, según dijo, ampliará la información ya conocida sobre la causa.

Aldama aseguró que ese documento reforzará las investigaciones abiertas y apuntó que todavía quedan hechos por conocerse en relación con la denominada rama canaria del caso Koldo.

Niega que Torres estuviera en el piso investigado

Uno de los asuntos abordados durante la entrevista fue la polémica sobre la presencia de Ángel Víctor Torres en un piso de Madrid al que se ha hecho referencia durante la investigación.

Preguntado por el concejal de Santa Cruz de Tenerife Carlos Tarife sobre este extremo, Aldama negó que el ministro hubiera estado en ese inmueble.

"He dicho que Ángel Víctor Torres estuvo en Madrid, no estuvo en Canarias", respondió.

Con esa matización quiso diferenciar, según explicó, la presencia del entonces presidente canario en Madrid de otras informaciones que han circulado en torno al caso.

Cuestiona la versión sobre los desplazamientos

Aldama volvió a poner en duda la versión ofrecida por Ángel Víctor Torres sobre sus desplazamientos entre Canarias y Madrid.

El empresario aseguró que existen elementos que, a su juicio, acreditarían que el entonces presidente autonómico se encontraba en la capital el día objeto de la polémica y cuestionó la documentación exhibida posteriormente por el ministro para defender su versión de los hechos.

Asimismo, sostuvo que dispone de información que respaldaría sus afirmaciones y reiteró que será la investigación judicial la que determine finalmente las responsabilidades que puedan derivarse.

Evita pronunciarse sobre el futuro político de Torres

En la parte final de la entrevista, Carlos Tarife preguntó a Aldama si cree que Ángel Víctor Torres será el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Canarias en las próximas elecciones autonómicas.

El empresario evitó pronunciarse sobre las decisiones internas del partido, aunque deslizó que la evolución de la causa judicial puede tener consecuencias políticas.

"Yo no estoy en la orgánica del partido", respondió.

A continuación añadió que "ojalá sea candidato, porque si es candidato desaparecerá", en alusión a las consecuencias políticas que, a su juicio, pueden derivarse de la investigación.

Hasta la fecha, Ángel Víctor Torres ha rechazado públicamente las acusaciones formuladas por Aldama y ha defendido en reiteradas ocasiones que su actuación durante la pandemia y en el resto de los asuntos relacionados con el caso Koldo fue plenamente ajustada a la legalidad. La investigación judicial continúa abierta y, por el momento, no existe ninguna resolución que atribuya responsabilidad penal al actual ministro.