MESA ABIERTA: Erlantz Gorostiza, un chef estrella y un sol como persona

Hay cocineros cuya importancia se aprecia mejor cuando se mira todo lo que han construido alrededor de sus fogones. Erlantz Gorostiza pertenece a esa categoría, la de los profesionales capaces de crear platos, sostener equipos y hacer crecer una cultura gastronómica. Canarias tiene la suerte de contar con uno de ellos desde hace más de quince años, un vasco que encontró en Tenerife un lugar donde desplegar su talento y que hoy escribe aquí algunos de los capítulos más personales de su carrera.

Nacido en Getxo en 1981, Erlantz Gorostiza Aguirre creció en una familia que alentó su afición por la cocina y el buen comer. Su formación arrancó en la escuela de hostelería de Galdakao, entre panadería y pastelería, mientras trabajaba en obradores como Asuaberri y Bizkarra. Antes de las estrellas llegaron las masas, los tiempos de fermentación y la disciplina del trabajo artesanal, una base que ayuda a comprender la precisión con la que después ha abordado la cocina salada.

Su aprendizaje recorre algunos de los nombres esenciales de la gastronomía española. Pasó por Andra Mari, donde coincidió con Eneko Atxa, por Cubita Kaia y por El Poblet de Quique Dacosta, a quien considera su primer gran mentor, antes de incorporarse a El Celler de Can Roca como jefe de partida. También aprendió con Paco Torreblanca y asumió responsabilidades en Las Rejas, junto a Manolo de la Osa. Una formación amplia, hecha de cocinas diferentes, que le permitió reunir sensibilidad pastelera, conocimiento del producto y recursos técnicos.

El encuentro con Martín Berasategui en 2005 fue decisivo. En Lasarte pasó por distintas partidas y trabajó en investigación y desarrollo, que llegó a liderar durante un tiempo junto a Rodrigo de la Calle. Aquella relación de aprendizaje se convirtió en una confianza profesional y personal que sigue siendo fundamental en su trayectoria. El propio Berasategui ha expresado su reconocimiento con una frase que resume el alcance de ese vínculo, «La cocina de Martín Berasategui no sería lo que es sin la figura de Erlantz Gorostiza».

En 2010 llegó a Tenerife para ponerse al frente de M.B., en The Ritz-Carlton Abama, hoy The Ritz-Carlton Tenerife, Abama, en Guía de Isora. El restaurante ya contaba con una estrella Michelin y alcanzó la segunda en la edición de la guía de 2014, un hito que situó al establecimiento en la primera línea de la alta cocina del archipiélago. M.B. conserva sus dos estrellas en la selección de 2026, reconocimiento a una continuidad que exige rigor en cada servicio.

En esa casa conviven la memoria culinaria de Berasategui y las creaciones desarrolladas desde Tenerife. El célebre milhojas de anguila ahumada forma parte de un legado que encuentra aquí su propia evolución, mientras elaboraciones como los calamares con crema de tocineta y crujiente de queso herreño muestran el diálogo con la despensa insular. La adaptación al territorio ha sido una de las claves de M.B., una cocina que conserva su raíz vasca y se deja transformar por el lugar donde se elabora.

Erlantz ha contribuido también al desarrollo de Txoko by Martín Berasategui y Melvin by Martín Berasategui. Txoko traslada al restaurante el espíritu de las sociedades gastronómicas vascas, el placer de compartir mesa y recetas reconocibles tratadas con cuidado. Melvin, inaugurado en 2017 en Las Terrazas de Abama Suites, amplió ese universo con otra propuesta y otro equipo, primero con Diego Dato al frente de los fogones y después con Sergio Fuentes. En ambos proyectos se reconoce su trabajo de coordinación y formación de profesionales.

La obra de un cocinero se mide también por las personas con las que trabaja. Tomás Regalado, Toto, ha sido uno de los colaboradores fundamentales de Gorostiza, desde su etapa compartida en Las Rejas hasta la aventura de M.B. en Tenerife. Esa capacidad para establecer relaciones largas, transmitir un criterio y construir confianza tiene mucho que ver con la solidez de su trayectoria, en una profesión donde el talento individual necesita un equipo capaz de acompañarlo.

El presente abre ahora una etapa especialmente interesante en Puerto de la Cruz. La recuperación del Gran Hotel Taoro ha dado a Erlantz dos nuevos espacios, Lava y Amalur, con los que ensancha su discurso y lleva su firma al norte de Tenerife. Son dos maneras de acercarse a la mesa, dentro de un hotel que ha hecho de la gastronomía una parte sustancial de su nueva identidad.

Lava es su propuesta más personal, un restaurante de solo dieciocho comensales que reserva una mesa para seis dentro de la propia cocina. El fuego vertebra la experiencia y acerca al cliente a las brasas, los aromas y el trabajo de transformación del producto. El Teide y el paisaje volcánico encuentran así una traducción culinaria, con un formato íntimo que permite desarrollar una relación muy directa entre cocina y comedor.

Junto al jefe de cocina Esteban Sánchez, Gorostiza ha dado forma a una propuesta donde aparecen el camarón soldado, el queso de Fuerteventura o la papa y el mojo, junto a referencias de su memoria vasca y de sus inquietudes viajeras. En las elaboraciones presentadas durante esta primera etapa se encuentran las kokotxas al pilpil, el txipirón en su tinta y una reinterpretación de la caprese con queso majorero ahumado. Ese repertorio permite leer una cocina de raíces claras, abierta a otras culturas y atenta a lo que ofrece Canarias.

Amalur desarrolla otra parte de esa personalidad. Concebido como un bistró gourmet, toma la gastronomía española como punto de partida y organiza su identidad alrededor de la tierra, el agua, el aire y el fuego. La memoria del sabor, el producto local y una mirada contemporánea definen un restaurante que amplía las posibilidades de disfrutar de su cocina. Con Lava y Amalur, su aportación al Taoro adquiere una dimensión que alcanza también al atractivo gastronómico de Puerto de la Cruz.

Su experiencia encuentra otros caminos a través de Ergoa Asesoría Gastronómica, desde donde acompaña nuevos proyectos y comparte el oficio aprendido durante años. Hay una parte de su obra que se expresa enseñando, ayudando a otros a encontrar su identidad y transmitiendo esa atención al detalle que acaba sintiéndose en la mesa.

En Maison Venture & Erlantz Catering, su alianza con Venture lleva esa experiencia a bodas, celebraciones privadas y encuentros alrededor de una mesa. Son ocasiones en las que la cocina entra en la memoria de una familia o acompaña un momento especial, con propuestas que trasladan su sensibilidad más allá del comedor de un restaurante.

El vino tiene también su lugar en ese universo. Ergoa Wine, proyecto nacido en 2020 junto a Joan Casajuana, abre otra página en una trayectoria entregada al placer de la buena mesa. Una copa puede revelar un paisaje, despertar un recuerdo o descubrir un matiz inesperado en un plato, y esa conversación entre cocina y vino prolonga la experiencia mucho más allá del último bocado.

Su presencia en congresos ayuda a explicar la dimensión exterior de todo este trabajo. El programa de San Sebastián Gastronomika de este octubre lo reunió con Paolo Casagrande, Joseba Lezama y David Beltrán para abordar la influencia recíproca entre Tenerife y Martín Berasategui. La cuestión tiene especial interés, porque reconoce a la isla como un territorio capaz de aportar ingredientes, ideas y sabores al universo de uno de los grandes cocineros españoles.

En su vida ocupa un lugar esencial Rosalía Díaz Cieza, su pareja y una chef con voz propia al frente de Qapac, en Los Cristianos. Peruana de origen, Rosalía ha desarrollado una cocina que reúne el recetario de su país, la despensa canaria y acentos mediterráneos. Su formación y experiencia junto a Berasategui y Gorostiza se expresan en un proyecto personal, reconocido en 2021 con el premio a la Mejor Cocina Internacional de los galardones gastronómicos de Diario de Avisos.

Las causas limeñas elaboradas con papa bonita ilustran bien ese encuentro entre Perú y Canarias, dos territorios con una relación histórica que Rosalía lleva a la mesa desde su propia sensibilidad. La convivencia de dos profesionales de este nivel añade una dimensión humana al perfil de Erlantz y ofrece, al mismo tiempo, dos maneras distintas de entender la cocina desde una vida profundamente vinculada a ella.

En Mesa Abierta, su trayectoria tiene un lugar destacado. Erlantz Gorostiza es uno de los chefs más laureados en las ocho ediciones de los Premios Mesa Abierta, un reconocimiento sostenido a su aportación gastronómica. Ya en 2016 recibió el único Premio Especial , mientras M.B. fue distinguido como Mejor Restaurante de Hotel. Su relación con estos galardones acompaña una carrera que ha crecido junto a la transformación de la cocina canaria.

Su futuro empieza a tomar forma en los proyectos que ya están en marcha. Lava figura entre los restaurantes seleccionados para los TheFork Awards de 2026, recomendado por Juan Carlos y Jonathan Padrón, una señal de atención hacia esta nueva etapa. La consolidación del Taoro, la continuidad de M.B., el asesoramiento, el catering y la iniciativa vinculada al vino dibujan un horizonte de trabajo amplio, con margen para seguir desarrollando su personalidad culinaria.

Desde Mesa Abierta, lo más valioso de esa evolución es que sucede aquí. Erlantz ha hecho de Canarias el lugar donde ejercer su oficio, formar equipos y asumir nuevos desafíos, y las islas han entrado en su cocina con la fuerza suficiente para transformarla. El discípulo de Berasategui tiene ya una obra propia que merece ser contada con amplitud, porque su importancia alcanza a los platos, a quienes los hacen posibles y al territorio que los inspira.