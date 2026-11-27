Alfonso Cabello reclama que Pedro Sánchez abandone La Moncloa. El candidato de Coalición Canaria al Senado por Tenerife lo expresó sin rodeos en los micrófonos de La Mañana de Castañeda: «Pedro Sánchez se tiene que mandar a mudar». Durante una entrevista marcada por las preguntas del periodista y los mensajes de los oyentes, sostuvo que ha sido «un mal presidente» y defendió la necesidad de un cambio de Gobierno.

Su respuesta fue igual de tajante cuando se le planteó la posibilidad de otros cuatro años de sanchismo. «Este país no aguanta más esta situación, eso es una realidad», afirmó. A continuación, insistió en que no se puede continuar así «ni un día más». El rechazo a la continuidad de Sánchez atravesó su intervención, aunque Cabello quiso llevar también la conversación a las prioridades de Canarias.

El análisis del debate electoral dejó otra de sus expresiones más contundentes. Cabello describió a Sánchez como «un monigote que habían puesto ahí» y cuestionó su capacidad para dirigir la discusión. A su juicio, el presidente acabó intentando hacer oposición a la oposición. En términos de comunicación, consideró que Ada Colau había defendido mejor su posición, sin que esa valoración implicara compartir sus planteamientos políticos.

Fue todavía más lejos al interpretar los objetivos del líder socialista. «Pedro Sánchez no está jugando para intentar ganar las elecciones en España o ser presidente en España», sostuvo. Su conclusión apuntó directamente a la supervivencia interna del dirigente: «Pedro Sánchez está jugando a que al día siguiente en Ferraz no lo echen». Se mostró convencido de esa lectura ante las preguntas de Castañeda.

Cabello pronosticó una victoria del bloque de la derecha y consideró necesario el relevo para desbloquear la situación. Sin embargo, advirtió de que celebrar una victoria electoral como el triunfo de un equipo de fútbol no garantiza mejoras para los ciudadanos. «Te vas a levantar igual de jodido», señaló al describir el día posterior a las elecciones si los problemas canarios siguen sin respuesta. Comparó esa dinámica con un «Sálvame» dominado por el ruido y los bandos.

Su crítica se extendió a los partidos estatales, a los que definió como «franquicias». Según denunció, sus organizaciones en Canarias actúan como sucursales que venden el producto decidido desde Madrid y no pueden apartarse del mensaje de sus dirigentes nacionales. Frente a esa dependencia, reivindicó su propia obligación política: «Mis jefes están aquí en Tenerife». También reclamó que el debate se ocupe de los autónomos y de las necesidades cotidianas de las islas.

Cabello lamentó que Canarias hubiera quedado fuera del centro del debate nacional. Aseguró que la única referencia específica a las islas había llegado por la inmigración en La Restinga. Para el candidato, esa ausencia muestra la distancia entre la pelea por el poder en España y las preocupaciones de los canarios.

Entre esas prioridades situó la financiación autonómica, el convenio de carreteras, la defensa del Régimen Económico y Fiscal y los recursos destinados al campo. Su argumento fue que el cambio de Gobierno debe acompañarse de compromisos concretos. Advirtió además del riesgo de que un futuro Ejecutivo recorte en Canarias por su menor peso demográfico frente a otros territorios. También alertó de que las próximas decisiones sobre financiación autonómica y fondos europeos condicionarán los recursos disponibles para las islas durante años, por lo que reclamó capacidad de negociación.

En materia de pactos, remitió al contrato con Canarias presentado por Coalición Canaria, con diez puntos que debe asumir quien aspire a presidir España. La negociación, según explicó, tiene que centrarse en esas exigencias. Recordó además que trabaja diariamente con el Partido Popular en el Gobierno canario, donde ambas formaciones comparten responsabilidades, y defendió la utilidad de alcanzar acuerdos para atender las necesidades del archipiélago.

Para su posible llegada al Senado reservó otra declaración directa. Prometió «darle la lata o darle por culo» a quienes ocupen los ministerios o la Presidencia para reclamar respuestas a los problemas de Tenerife. Y fijó un compromiso: «Lo que no voy a hacer nunca estando en el Senado es votar nada que sea malo para Tenerife». Así resumió su defensa de una representación insular exigente, capaz de presionar a quien gobierne y de mantener las necesidades de la isla en la agenda.