La candidata de Coalición Canaria al Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha ejercido este domingo su derecho al voto en una jornada electoral que asegura vivir con especial emoción y un profundo respeto hacia la decisión de los ciudadanos.

"Hoy la gente tiene el poder. Hoy el pueblo decide", ha manifestado Valido, reivindicando el valor de la democracia y la importancia de participar en una convocatoria electoral en la que los españoles decidirán la composición de las próximas Cortes Generales.

La candidata nacionalista ha querido destacar el significado de una jornada en la que la ciudadanía tiene la oportunidad de elegir a sus representantes.

Una jornada para celebrar la democracia

Valido ha recordado que el derecho al voto constituye una libertad de la que todavía carecen los ciudadanos de numerosos países.

"Es ese día emocionante y de respeto a un derecho que en muchos países del planeta no tienen: elegir a quienes van a gobernarles y a quienes van a decidir el futuro de sus vidas", ha señalado.

La representante de Coalición Canaria ha insistido en la necesidad de valorar la capacidad de decisión que otorgan las urnas.

"Hoy es un día para celebrar, para celebrar que tenemos la suerte de poder decidir", ha añadido.

Coalición Canaria aspira a crecer en representación

Respecto a las expectativas electorales de su formación, Cristina Valido ha expresado su confianza en mejorar los resultados obtenidos en la anterior convocatoria y ampliar la presencia de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados.

"Nosotros esperamos tener unos resultados mucho mejores que la última vez. Esperamos crecer en representación, pero ahora lo que toca es ver si la gente piensa igual que nosotros y nos otorga esa posibilidad", ha declarado.

La candidata nacionalista afronta así la jornada del 29-N con la expectativa de incrementar la representación parlamentaria de su formación, aunque ha subrayado su respeto hacia la decisión que adopten los ciudadanos a lo largo de este domingo.