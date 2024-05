Todo lo que necesitas saber para utilizar correctamente el retinol

Se ha escrito mucho acerca de los retinoides, que son aquellos derivados de la vitamina A que actúan en la epidermis. Uno de los más buscados es el retinol, aunque existen retinoides de muchos tipos (retinol, retinal o ácidos retinoicos) y con concentraciones distintas, aunque hay que tener en cuenta que la UE acaba de anunciar una normativa a través de la cual se prohibirá el uso de concentraciones superiores de retinol a 0.3% en cosmética facial a partir de 2025.

¿Qué es el retinol y cuáles son sus beneficios?

El retinol es un activo que actúa como si fuera una goma de borrar sobre la piel. Realiza pequeñas exfoliaciones para eliminar las imperfecciones de la piel y mejorar su estado. Entre sus múltiples beneficios, estimula la síntesis de colágeno, mejorando la apariencia de la piel y reduciendo la aparición de imperfecciones. Asimismo, favorece la renovación celular de la piel, reduce la aparición de arrugas y líneas de expresión, mejora la textura y brillo de la piel así como la eliminación de manchas, y al reducir la producción de sebo, controla el acné y los brotes.

¿El resultado? Una piel más suave, con mejor textura y un tono más uniforme.

¿A qué edad se recomienda empezar con el retinol y por qué?

No existe una edad recomendada para comenzar a introducir el retinol en nuestra rutina de belleza ya que dependerá de nuestro estilo de vida y tipo de piel, por tanto en cuanto aparezcan los primeros signos de envejecimiento. Lo que está claro es que no es apropiado para pieles adolescentes ya que un mal uso del mismo puede producir quemaduras o dermatitis.

Lo más importante, sobre todo al principio y para evitar reacciones en la piel, es que introduzcas el retinol poco a poco y en bajas concentraciones, por ejemplo, con una concentración del 0,2 % un par de días a la semana y después esperar para ver la reacción de la piel por si hay ligero enrojecimiento o descamación. Si la piel responde con normalidad, podrás aumentar la frecuencia poco a poco hasta usarlo a diario.

¿Se puede combinar el retinol con otros activos?

No debe mezclarse en el mismo momento con ácidos conocidos como alfahidroxiácidos o AHA´s, fuertes como el ácido glicólico, salicílico, láctico o mandélico ya que pueden causar irritación excesiva y sensibilidad en la piel. Sí pueden usarse en días alternos en los que no usemos retinol en la piel (por ejemplo, 3 noches a la semana retinol y cuatro noches un cosmético con AHA´s).

En cambio sí puedes mezclarlo con otros activos como el ácido hialurónico, que es un humectante muy efectivo que ayuda a mantener la hidratación de la piel, y que combinado con el retinol puede ayudar a contrarrestar la sequedad o la irritación. También lo puedes combinar con la vitamina C, que es un potente antioxidante que ayuda a proteger la piel del daño causado por los radicales libres y aclara la hiperpigmentación, y nos ayuda a mejorar la luminosidad de la piel y a reducir la apariencia de manchas oscuras, sin olvidarnos tampoco de la niacinamida o vitamina B3, de propiedades calmantes y antiinflamatorias que ayuda a reducir la irritación y la sensibilidad que a veces puede causar el retinol.

¿Es apto para todo tipo de pieles?

En porcentajes bajos puede ser apto para todo tipo de pieles, pero si tienes la piel sensible o reactiva busca un producto que contenga a su vez ingredientes como el ácido hialurónico o la vitamina C. De todas formas, existen en el mercado otras alternativas igual de eficaces que el retinol como el bakuchiol, más conocido como el retinol vegano, o el retinal que tiene una mejor tolerancia, así como propiedades antibacterianas y sebo reguladoras que permite poder usarlo en pieles sensibles o con acné.

¿Cómo se aplica el retinol en la piel?

El retinol debes aplicarlo siempre por la noche y con la piel limpia (recuerda siempre que sin limpieza no hay belleza) y seca. Se aplica en movimientos circulares hasta su absorción y evitando siempre el área del contorno de ojos.

Por la mañana, limpia la piel en profundidad, continúa con tu rutina habitual y no te olvides nunca de aplicar el mejor producto antiarrugas que existe: el protector solar.

¿En qué debería fijarme para saber si un serum o crema con retinol es buena?

Lo más importante es que escojas un producto que se adapte a tu tipo de piel, y que además tenga la concentración adecuada de retinol para obtener resultados efectivos.

Otra recomendación, es que busques un producto que contenga una forma de retinol estable, ya sea liposomado, encapsulado o microencapsulado, que tenga una textura ligera y que se absorba fácilmente.

Y lo más importante, como el retinol es sensible a la luz y al aire, es importante que el producto venga en tubos o frascos opacos y herméticamente cerrados, lejos de la luz solar para que no se oxide y se vuelva inservible.