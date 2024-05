Los 6 errores que no debes cometer cuando maquillas tus ojos (y cómo puedes evitarlos)

Una mirada despierta se asocia con juventud, por ello es muy importante saber maquillar bien las pestañas y las cejas para vernos más jóvenes y atractivas.

Para evitar la mirada cansada, un tamaño de ojos pequeño o párpados caídos toma nota de estos tips para no cometer errores.

Utiliza un corrector antes de empezar a maquillar los ojos

Muchas veces cometemos el error de no utilizar corrector o una base de maquillaje porque pensamos que no es necesario porque no tenemos ojeras o imperfecciones, pero lo cierto es que al aplicar el corrector en los párpados no solo ayudamos a abrir la mirada, sino que se iguala el tono proporcionando un aspecto uniforme, además de tapar las ojeras (si es que las tenemos). Recuerda que cuanta más acentuada es la ojera, más pequeño parecerá nuestro ojo.

Elige un eyeliner de punta gruesa o marcaros la línea de agua con un color oscuro

Si decides utilizar un eyeliner es imprescindible que sea fino. Lo ideal es hacer la línea fina a ras de las pestañas y con un rabillo no muy marcado para conseguir agrandar el ojo.

Usa sombras de ojos claras y luminosas para abrir la mirada

Utilizar tonos claros y luminosos en el párpado móvil ayuda a abrir la mirada. Los tonos en beige, champán o en blanco, te ayudarán a que la luz se refleje creando la ilusión de unos ojos más grandes. Por otra parte, utiliza las sombras más oscuras en el pliegue del párpado para dar dimensión al ojo, evitando tonos demasiado oscuros ya que puede cerrar visualmente el ojo.

4. Aplica el rimel en las pestañas superiores e inferiores

Para disminuir el efecto ojos caídos, la clave siempre está en las pestañas: cuántas más pestañas y más longitud más abierta y amplia será tu mirada. Aplicala en la parte superior e inferior para que los ojos parezcan más expresivos.

Utiliza un rizador de pestañas

El rizador de pestañas es la herramienta más útil para levantar las pestañas y abrir la mirada de una forma natural, además de aportar densidad y volumen. Siempre hay que utilizar el rizador antes de aplicar la máscara de pestañas.

Da forma a las cejas

Las cejas son el marco de nuestros ojos, por tanro un arco bien definido puede contribuir a que los ojos parezcan más grandes. A la hora de peinarlas, no lo hagas hacia abajo y cubre todas aquellas zonas despobladas para enmarcar más la mirada ya sea con lápiz, pincel o rotulador, según el acabado que quieras conseguir.