Cayetano Martínez de Irujo acudió a la misa funeral en memoria de Cayetana Fitz-James Stuart en el séptimo aniversario de su fallecimiento. Una cita muy especial celebrada en Sevilla a la que, sin embargo, no asistió ninguno de sus hermanos

Se cumplen siete años desde el fallecimiento de la duquesa de Alba, uno de los personajes más queridos de nuestro país. Y como cada 20 de noviembre -aunque en esta ocasión se ha celebrado este domingo 21 por los compromisos profesionales del jinete- Cayetano Martínez de Irujo ha recordado a su madre con una misa funeral muy especial y emotiva en la Iglesia de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla.

Sin la presencia de ninguno de sus hermanos, con los que la relación parece nuevamente distante, el Duque de Arjona se emocionó hasta las lágrimas con el apoyo incondicional de su sobrina Tana Rivera, con quien se fundió en un emotivo abrazo al verla llegar al homenaje, destacando lo "especial" que es la hija de Eugenia Martínez de Irujo: "Hoy lo ha demostrado. Es un detalle muy importante que haya venido para mí y para su abuela".

Quienes tampoco se perdieron esta misa tan especial en memoria de doña Cayetana fueron su viudo, Alfonso Díez - que mantiene una relación muy cercana con Cayetano - grandes amigos de la fallecida como Carmen Tello, Curro Romero o el doctor Trujillo, y la novia del jinete, Bárbara Mirján, uno de sus grandes apoyos en estos duros momentos a nivel familiar.

"Considero que es lo menos que se puede hacer con una madre, cuando por nuestro padre hicimos unos 20 años con una misa todos los años el 6 de septiembre. Este año por lo menos he tenido el apoyo de mi hermana Eugenia y de mi hermano Fernando, un pequeño apoyo económico para la esquela y el ramo de flores y la misa. Por lo menos no me siento tan solo", dijo Cayetano, confirmando que dos de sus hermanos han colaborado económicamente en el homenaje pero subrayando que han sido "los únicos".

Alfonso Díez | Gtres

Respecto a sus reiterados problemas de salud intestinal que han acabado con Cayetano ingresado en varias ocasiones, el duque explica que "después de ocho veces siempre estaba bien y de repente… Esta vez me han puesto una malla total y supongo que es el final de la línea, no hay otra opción, no se puede evitar más que eso, ya me queda cruzar los dedos y esperar que no vuelva a suceder".

Cayetano también explicó con total sinceridad el estado de sus negocios gastronómicos con la marca de la Casa de Alba. Y la respuesta es que ya no tiene que ver con ellos: "Hace dos años ya, justo antes del confinamiento, llegó un momento que yo le dije a mi hermano que no tenía sentido que yo llevara una marca, aunque la he creado yo, formado yo y estabilizado yo, eso es evidente, pero él es el titular. Había dos opciones, volver a llevarla con su apoyo y con todos los Palacios abiertos y el apoyo de la Casa o que se la quedase él. Decidió quedársela él".

Tana recuerda a su abuela

Rompiendo con su habitual discreción, Cayetana Rivera ha aprovechado su estancia en Sevilla para asistir a la misa funeral en memoria de su abuela y mostrar todo su apoyo a su tío Cayetano en un momento familiar tan complicado. Acompañada por Bárbara Mirján - con quien tiene muy buena relación - y luciendo una de las mascarillas de inspiración asiática diseñadas por su madre, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera confesó que se acuerda de la Duquesa "en el aniversario y cuando no es el aniversario. Todos los días, la echamos mucho de menos".

Intentando pasar desapercibido pero con Doña Cayetana siempre en la memoria y en el corazón, su viudo, Alfonso Díez, tampoco quiso perderse este homenaje al amor de su vida y, con la discreción que le caracteriza, comentó impresionado "como pasa el tiempo". "Siete años ya, es un disparate, pero bueno, es lo que hay".

Tras el acto, Cayetano quiso tener unas bonitas palabras para su sobrina Cayetana, agradeciéndole su asistencia en un día muy especial en el que no pudimos ver a ningún miembro más de la familia Alba. "Es un detalle muy importante que haya venido, para mí y para su abuela. Es una niña muy especial y hoy lo ha demostrado", confesó emocionado el jinete.