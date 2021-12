Pepe Rodríguez, roto en la despedida de Verónica Forqué: "La gente del programa la amaba"

"En nombre de toda la familia de MasterChef Celebrity, lamentamos profundamente la pérdida de Verónica Forqué, una de las grandes actrices de nuestra cinematografía y, para nosotros, una excelente persona con la que tuvimos la suerte de coincidir". Con estas palabras se despedía el programa Masterchef de la recientemente fallecida Verónica Forqué. A través de un comunicado el que se defienden de las ultimas insinuaciones que se han hecho sobre la responsabilidad del reality en el agravamiento de su enfermedad, aseguran que la concursante disfrutó de su participación y que se la cuidó respetando siempre sus decisiones.

Este jueves, compañeros y miembros del jurado han acudido a dar el último adiós a la actriz a la capilla ardiente instalada en el Teatro Español. Uno de los más afectados era el chef Pepe Rodríguez, que durante los últimos meses había tenía una relación de amistad muy estrecha con Verónica: "Estamos todos en shock, no tengo palabras. Estuve grabando con ella hace dos meses en mi pueblo, la esperaba para comer en mi restaurante. Llevo horas riendo y llorando a la vez al pensar en ella", ha dicho a los medios con la voz rota.

El miembro del jurado de Masterchef ha vuelto a resaltar el "amor" y el "cuidado" que tuvieron hacia la fallecida durante el rodaje de la temporada: "Eclipsaba a todos. Miki Nadal, que es más listo que nadie dijo: 'Podéis hacer lo que queráis, esta es la edición de la Forqué'". "He tenido la suerte de conocer a un ser diferente, un alma tan pura, tan buena, todo lo tomaba con el humor (...) -ha explicado-. Es una actriz en todos los sentidos, me voy contento porque sé que ella está en el cielo, gente con el corazón tan puro tiene que estar ahí, en un sitio bueno. Era una persona sin maldad, la gente el programa la amaba, la querían con locura. El equipo del programa la protegía y la cuidaba. No he conocido a nadie igual".

La productora Shine Iberia también trabajaba con la actriz en el desarrollo de una serie, su nuevo proyecto personal, que "ilusionaba a todos por igual".