Rosa López explica cómo logró perder más de 40 kilos

Rosa López se ha sincerado en una entrevista con Jesús Vázquez para el programa El método Vázquez by Fitbit en el canal de vídeos Mtmad. La cantante no ha tenido pudor en hablar sobre sus problemas con el peso y su largo historial de dietas para mejorar su cuerpo. Hay que recordar que la artista ha llegado a perder mas de 40 kilos.

Un complicado camino en el que Rosa ha necesitado el apoyo de su entorno y mucho aprendizaje para poder conseguirlo. Según su testimonio, desde que se presentó a Operación Triunfo, el problema que más le atormentaba era sobrepeso y achacaba esos "kilos de más" a un problema psicológico: "No era capaz de abrirme al mundo. Lo apartaba todo de mi. En aquel momento tuve mucha suerte porque no sabía cómo pedir ayudar y no creía que fuera posible sentirme bien", explicó la cantante.

Para Rosa, es necesario informar a la gente que esté en su misma situación y explicar el peligro de ciertas dietas: "No existen los milagros, hay que confiar en uno mismo y experimentar". Para ella, no comer carne y pescado ha sido la clave de su pérdida de peso en los últimos años.

"Yo el primer año de ser vegana me asusté tras hacerme una analítica porque no sabía nada de proteínas", dijo sobre sus comienzos en el veganismo, que compaginó con deporte, en concreto boxeo: "Lo bueno es que cuando coges velocidad de crucero, te permites el lujo de vivir", sentenció la artista.