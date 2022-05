Frank de la Jungla: "Si digo que voto a Vox soy el primo de Franco, imagina si voy a los toros"

Frank Cuesta acudió a Es la mañana de Federico en esRadio en una visita relámpago a España para conversar sobre los más variados temas de actualidad y su labor como naturalista más mediático de la televisión actual.

Naturalmente, Frank de la Jungla, como es habitual, no ha evitado ningún tema, ni siquiera los políticos, halando con Federico Jiménez Losantos de la situación en Ucrania y la invasión rusa.

Relató en esRadio, por ejemplo, su posición acerca de los toros, que se aleja de lo simplista y de los titulares mediáticos. Y es que Frank de la Jungla los defiende, aunque no le gusten ni sea capaz de verlos. "No puedo ir a los toros, no me gustan. Antes de la corrida de Escribano estuve con él en Sevilla, como me llevo bien con él y con los toreros. Otra cosa es que no me guste lo que hace. Yo no puedo ir a una plaza de toros. Si digo que voto a Vox soy un fascista primo de franco, imagina si voy a los toros…", dijo con su habitual humor y sinceridad.

Frank, por eso, defendió la soledad y apartamiento que siente en la naturaleza. "Yo ahora estoy en un plan no que me da asco, quieres todo fuera. En el santuario estás en la selva. Desaparecí tres días. Había una mariposa atlas y me quedé tres días mirando en el sitio hasta que salió la mariposa".

El presentador se metió incluso en el tema del control de población de animales salvajes y la necesidad de una caza controlada. "La gente no entiende que los animales se han matado toda la vida y si tú no dejas de controlar esa actividad vas a tener viruela, peste porcina y mil historias. La gente no entiende que se ha que controlar los animales, no lo haces porque el tío de Vox diga que le gusta la caza, sino porque el activista que vive en una casa, pasa por carretera y viaja en avión forma también parte de eso. Cada vez que hacemos algo jodemos a los animales, cuando tú plantas en la naturaleza matas a los topitos".

De modo que "si hay que controlar una población no es por matar animales, es porque necesario para la gente que vive en las ciudades. Es el círculo de la vida. Como entramos en ese buenísimo de no poder ver sangre y no se puede ver nada, llega la guerra y todo el mundo se acojona. La realidad es que te entra una peste porcina y la que se lía en España… cuantos más animales salvajes haya mas peligro hay de enfermedades a nosotros".