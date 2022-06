Rocío Carrasco utiliza la enfermedad de su madre en su venganza contra sus tíos

Este viernes se estrenaron en Telecinco los dos primeros capítulos de la nueva docuserie protagonizada por Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío, centrada en la figura de su madre y donde contará el motivo de la mala relación con su familia "mediática". Al contrario que su primera entrega (Rocío: contar la verdad para seguir viva), esta nueva serie no se verá al completo en abierto y para 'disfrutar' de ella habrá que tener una suscripción a la plataforma de pago de Mitele, donde cada semana se irán subiendo el resto de episodios.

Para hablar sobre estos dos primeros capítulos, Rocío Carrasco acudió este viernes al plató del Deluxe donde, además de hablar sobre todo lo relacionado con la grabación de la docuserie y lo que está por venir, aprovechó para cargar nuevamente contra sus tíos Amador y Gloria, las principales víctimas de esta producción. "Son una jauría", dice en el capítulo cero, palabras que reiteró en el plató. "No les estoy insultando, les estoy descubriendo. Van a la presa más frágil, indefensa, herida, que saben que pueden atacar y a la que está arriba y les ponía límites".

"Si fueran ángeles, normales, maravillosos, no los llamaría así. Van en contra de la persona que más quería en el mundo", continuó explicando Rocío ante las preguntas amables de Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores afines a su causa. "No eren generosos con ella porque cuando alguien es generoso con otra persona es a cambio de nada. A mi no me parece que tenga valor que estuvieran con ella en Houston, pero no se podía dar otro escenario, tenían que mantener esa fachada. No digo que no la quisieran, pero la podían haber querido mucho mejor", sentenció, utilizando el doloroso proceso de su madre en Houston donde se enfrentó a un duro tratamiento contra el cáncer, para atacar de nuevo a sus tíos.