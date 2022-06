Omar Sánchez, humillado por el vídeo íntimo de Anabel, vuelve a 'Lecturas': "Siento rabia"

Omar Sánchez rompe su silencio en la revista Lecturas después de salir a la luz el vídeo íntimo que protagonizó su todavía mujer Anabel Pantoja con su compañero en Supervivientes, Yulen Pereira. El canario concede su tercera entrevista en lo que va de reality para hablar, esta vez sí, sobre la "vergüenza" y la "rabia" que siente con la actitud que mantiene la sobrina de Isabel Pantoja en Honduras.

"Nos ha faltado al respeto a su familia y a mi", dice en la publicación. "Me da rabia y vergüenza", asegura sobre las polémicas imágenes de carácter íntimo entre los supervivientes. El exsuperviviente reconoce que nunca ha sufrido tanto por amor. La traición que ha supuesto el acercamiento de Anabel a Yulen ha removido todo su universo.

El regreso de Ana Rosa

La revista Semana dedica su portada a la sonada reaparición de Ana Rosa Quintana. Con un renovado look y más fuerte que nunca, la presentadora de Telecinco continúa recuperándose del cáncer de mama que le alejó de los focos hace una meses. Después de haber pasado por el quirófano parece haber recuperado fuerzas e incluso ya se codea con sus compañeros de plató con una fiesta multitudinaria en la que ha hablado sobre cómo se encuentra de ánimos.

"Ya estoy aquí", avisa sobre su incorporación a El programa de Ana Rosa en su nueva temporada, en septiembre. "De la necesidad, virtud. Siempre pensé que, cuando dejara la tele, me iba a cortar el pelo y me lo iba a teñir de platino, todavía estoy a mitad de camino… Pero esto no estaba calculado" , añadió sobre su comentado look.

El verano de la princesa Leonor

Hola destaca en su portada las "espectaculares" calificaciones con las que ha regresado la princesa Leonor de Gales. A su regreso a España la estaban esperando su hermana la infanta Sofía y su madre la reina Letizia para acudir juntas el espectáculo De Sheherazade, el espectáculo flamenco que dirigen María Pagés, premio Princesa de Asturias de las Artes 2022, y su pareja, Larbi El-Harti.

Para esta reaparición la Reina cedió el protagonismo a sus hijas: la princesa, con una imagen más adulta, llevaba un vestido de rebajas, y la infanta, imparable en altura, uno mini de su hermana.

Belén ya anda

En Diez Minutos tratan la recuperación de Belén Esteban después sufrir un percance en directo en Sálvame donde se rompió la tibia y el peroné. La colaboradora continúa con el lento tratamiento y ya puede caminar con muletas, algo que la tiene muy contenta.

La de Paracuellos ya mostró en sus redes sociales cómo iba su rehabilitación y ahora, en el nuevo número de nuestra revista, podrás ver sus primeras fotos andando.