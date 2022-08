Jorge Javier Vázquez, hospitalizado en Perú por un edema pulmonar

Las vacaciones estivales de Jorge Javier Vázquez no han ido de la mejor manera. El presentador de Sálvame viajó a Perú y terminó ingresando en el hospital tras sufrir mal de altura, el efecto que provoca la falta de oxígeno en lugares con muchos metros sobre el nivel del mar. Ocurrió durante una excursión a Macchu Picchu que le pasó factura y por la que sufrió un edema pulmonar del que ha tenido que ser tratado en una cámara hiperbárica.

"Llegué hace dos semanas y he conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquitito más", escribió el presentador en su Instagram, junto a fotos en las que aparece en silla de ruedas y con suministro de oxígeno hospitalario, además de dentro de la cámara. "El lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura. Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué se yo! Una fiesta", bromeó para quitarle hierro al asunto.

"La gastronomía es excelente pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma. Ahora bien: la gente encantadora y muy solícita. Pude visitar a rastras Macchu Picchu, chutándome oxigeno cada diez minutos. Pasito a pasito, suave suavecito", contó, que aún tenía humor para hacer bromas sobre vender las fotos en una exclusiva.

A pesar de todo, el catalán tiene intención de continuar recorriendo el país: "me quedan por coger varios vuelos en este viaje". "No entiendo cómo he tardado tanto en conocerte. Perú es mágico", escribió hace diez días, cuando su periplo por Perú acababa de comenzar.