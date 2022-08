Julia Janeiro, muy enfadada, se desmarca de sus padres: "Yo no he vendido nada"

Julia Janeiro ha tenido un tenso encontronazo con un reportero de Telecinco al ser preguntada sobre la última exclusiva de sus padres en la revista Hola. "Parece ser que esta exclusiva a Juls Janeiro le ha sentado bastante mal", anunciaba la presentadora Nuria Marín al comienzo del programa Socialité emitido este lunes en Telecinco. "Nosotros no entendemos que su reacción sea así, cuando precisamente en el interior de esa revista su madre habla de ella. Nosotros respetamos que a ella no le guste que se le pregunte, pero ella tiene que entender que está en la palestra y que el reportero se ha acercado a ella con toda la educación del mundo. Es que le molesta hasta su presencia", señalaron desde el espacio antes de dar paso a las imágenes.

En el vídeo se podía ver al reportero del programa tratando de preguntar a Julia sobre las últimas noticias de su familia: "Hola Julia, no te queremos molestar", le dice el periodista a la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. "Pues si no me queréis molestar, ya os podéis ir. Es que no voy a decir nada", contestó la influencer muy seria antes de lanzar un dardo contra sus padres: "Yo no he vendido nada, así que a mí me podéis dejar en paz", aseguró haciendo referencia la exclusiva que ofrecieron sus padres el miércoles pasado en la revista Hola para hablar sobre su nueva paternidad. "Te vamos a respetar, te lo prometo", le dijo el periodista tratando de tranquilizarla, sin éxito. "Sí, claro, ya veo cómo respetáis, no respetáis a nadie, eso es lo que os pasa. No voy a contestaros a nada", insistió Julia tratando de huir de la cámara.

Pese a la insistencia del reportero en que diera su opinión sobre la entrevista de sus padres, Julia se mostró firme: "Yo creo que ya ha quedado bastante claro todo. Preguntadle a ellos, yo no he vendido nada", aseguró, desmarcándose así de sus padre en este asunto. El periodista de Socialité también le preguntó sobre la graduación de su hermana Andrea y que tanto ha dado que hablar en los últimos días. Antes de terminar la pregunta, Julia se subió en un coche evitando contestar. Ya en el plato, Nuria Marín mostró su descontento con la joven: "Si sus padres no hubieran hecho la exclusiva, nuestro compañero no estaría haciéndole una guardia. Que se enfade con sus padres y no con los compañeros de la prensa".