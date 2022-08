Leonardo DiCaprio lo vuelve a hacer: rompe con su novia cuando cumple 25 años

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone han terminado su relación después de cuatro años juntos, aunque sus representantes no han querido hacer ninguna declaración al respecto ni explicar los motivos de la ruptura, según ha desvelado la revista People. El ganador del premio Oscar, de 47 años, y la actriz, de 25, intentaban llevar su noviazgo con la mayor discreción posible.

En julio de 2019, una fuente cercana al actor desveló que lo suyo no era un tonteo: "Definitivamente no es una relación casual. Camila pasa mucho tiempo en su casa y es conocida desde hace mucho tiempo como la novia de Leo. Y Leo le presentó a sus padres hace mucho tiempo". No fue hasta febrero de 2020 cuando lo confirmaron sentándose juntos en la primera fila de la ceremonia de los Oscar.

Los fans del actor esperaban que Camila -que cumplió 25 años el pasado mes de junio- fuera quien por fin le hiciera sentar cabeza, pero Morrone ya pasa a formar parte de la lista de sus jóvenes conquistas, con las que, casualidad o no, rompe cuando cumplen un cuarto de siglo.

Un post bastante popular en la plataforma Reddit se hizo viral ya que mostraba cómo la edad límite de las novias de DiCaprio iba incrementando con los años. Varios tabloides británicos insistían en el curioso dato de que el actor nunca ha salido con una mujer mayor a los 25 años, a pesar de que en la lista de exnovias se encuentran mujeres tan deseadas las súpermodelos Gisele Bündchen y Bar Refaeli o la actriz Blake Lively.

Camila Morrone cumplió 25 años hace dos meses. Hoy se confirmó el término de su relación con Leonardo DiCaprio. Siempre volvemos a este gráfico. pic.twitter.com/WVZiIIUbGF — Carla ❁ (@shannonlada) August 30, 2022

Durante una entrevista en diciembre de 2019 en Los Angeles Times, Morrone habló sobre su diferencia de edad con DiCaprio. "Hay tantas relaciones en Hollywood y en la historia donde las personas tienen grandes diferencias de edad... Simplemente creo que cualquiera debería poder salir con quien quiera salir", confesó. También dijo que era "frustrante" ser conocida principalmente por su relación con el actor. "Siento que siempre debe haber una identidad propia además de la de con quién estás saliendo. Entiendo que se me asocie, pero confío en que terminará de ser el tema de conversación".