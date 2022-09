Ortega Cano, dispuesto a poner fin a la venganza de Rocío Carrasco: "Voy a tomar medidas"

El arranque en abierto de la emisión de la docuserie En el nombre de Rocío, protagonizada por Rocío Carrasco, ha hecho estallar a uno de sus mayores damnificados, José Ortega Cano. Si no fuese suficiente con el conflicto familiar que vive dentro de su hogar con su mujer Ana María Aldón, ahora también tiene que hacer frente a los constantes ataques y las graves insinuaciones de la hija de Rocío Jurado.

En esta ocasión, el capítulo llamado Que no se te olvide nunca que yo soy Ortega Cano se centró en la "tormentosa" relación el diestro y la artista, un amor "tóxico", según la protagonista, que habría terminado en separación de no haber enfermado su madre. Rocío Carrasco acusó a Ortega de no valorar a la mujer que tenía al lado, de no comportarse correctamente con ella y de protagonizar "situaciones que nunca se tenían que haber dado".

Un día después de la emisión en Telecinco, José Ortega Cano se mostró muy enfadado ante los medios de comunicación que esperaban en la puerta de su domicilio. "Voy a tomar todas las medidas", anunció, confirmando que llevará a los juzgados a Roció Carrasco. Esta reacción fue captada en directo por El programa de Ana Rosa que analizó la complicada etapa que se avecina para Rocío Carrasco.

"A pesar del día lluvioso el maestro ha salido de casa para hacer unos recados, salía muy seguro de sí mismo", dijo una reportera del programa. "Desde aquí podemos decirle a Rocío Carrasco que se prepare porque el maestro ha sido muy contundente al decir que tomará medidas legales". También se pronunció su presentador Joaquín Prat, que avisó a la hija de Rocío Jurado de lo que está por llegar: "Ortega Cano va a tomar medidas legales contra Rocío Carrasco después de lo que él se dijo anoche".