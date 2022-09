Esther Doña niega haber amenazado a Pedraz y amaga con pedir rectificaciones a la prensa

Nuevo capítulo en el culebrón entre Esther Doña y Santiago Pedraz, cuya ruptura fue de las más llamativas entre los famosos, ya que anunciaron su boda y su ruptura casi al mismo tiempo.

Este domingo los medios especializados se descolgaban con una nueva revelación entre ambos, que ella, Esther Doña, habría amenazado con demandar al juez Pedraz si éste no volvía con ella. El magistrado juez ha sido claro en sus declaraciones: "No voy a volver con Esther. No quiero hablar con ella", decía.

Ahora, a través de Twitter y redes sociales, Esther Doña niega haber amenazado a Pedraz, pero sí lo hace con los medios, a quien dice que piensa pedir una rectificación.