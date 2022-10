Tamara Falcó desaparece de 'El Hormiguero' en plena polémica con Iñigo Onieva

Tamara Falcó ha decidido alejarse durante una temporada de los medios de comunicación. Al menos eso es lo que parece después de que esta semana no haya aparecido por el plató de El Hormiguero para debatir junto a sus compañeros Pablo Motos, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. Al arranque de este jueves, los colaboradores del espacio de Antena 3 han comenzado el programa con normalidad y sin hacer mención a la hija de Isabel Preysler.

Desde que saliese a la luz la infidelidad de Iñigo Onieva y la posterior cancelación de su compromiso de boda, Tamara se ha convertido en uno de los personajes del corazón más demandados en los platós de televisión. Por este motivo fueron muchos los usuarios de redes sociales que se preguntaron dónde estaba la colaboradora. Ante la multitud de comentarios, finalmente el presentador Pablo Motos tuvo que aclarar el motivo de su ausencia: "Tamara Falcó está de viaje haciendo unas cosas. He estado a punto de decir dónde está, pero no podemos decir dónde está porque se le llena de paparazzis y queremos dejarla tranquila". El viaje de Tamara Falcó coincide con el de su ex, Iñigo Onieva, que en las últimas horas también ha sido captado tomando un vuelo.

La Marquesa de Griñón ya avanzó en apariciones anteriores en el programa que, pasados unos días de la ruptura, terminaría "viniéndose abajo" y necesitaría un tiempo para recomponerse: "Hago mucha terapia y según el tiempo marcado sigo en estado de shock, luego vendrá la pena y la ira. Pero pena por lo que he perdido no, porque una cosa es lo que tú te imaginas y otra cosa es lo que era", dijo sobre su estado anímico tras la mediática ruptura.

La aparición de Tamara prevista para este jueves había generado gran interés debido a las últimas novedades respecto a la ruptura y separación de Onieva. El pasado fin de semana el empresario hizo unas declaraciones ante la prensa en las que pedía perdón a Tamara por su "error" y rogaba respeto para él y su familia, así como sus de deseos de retomar la rutina cuanto antes. Lamentó además haber "perdido" a su novia y su futura esposa. Unas palabras a las que, al menos por el momento, Tamara prefiere no contestar.

Su última visita al plató

La última visita de Tamara al programa de Pablo Motos fue hace unos días, cuando tuvo que aclarar sus palabras en México sobre la sexualidad. Muy seria y cansada de las acusaciones de, entre otros, El País y Jorge Javier Vázquez, que la tildaron de homófoba y representante de "la España negra", Tamara aseguró que sus palabras fueron "sacadas de contexto": "Todo el mundo que quiera ver el vídeo, dura unos nueve minutos y yo es que ni siquiera quiero mencionar a la persona de la cual estaba hablando, pero estaba hablando sobre mi ex en cuestión", dijo, reiterándose en lo dicho en Instagram horas antes: Tamara Falcó no hablaba de los distintos "tipos de sexualidad" desde los que "hacer el mal", sino de la conducta de su exnovio.

"Y como era una cosa de las familias, esto se planeó antes y yo estaba explicando las razones por las cuales pensaba que hoy en día no podía tener una familia con él. En ningún momento hice ninguna alusión a ningún colectivo LGTB ni nada por el estilo. Nada más lejos de mi intención ni de... Es que no soy yo", añadió, muy afectada. "Creo que si lo ves así, lo leo y digo sí, se puede sacar de contexto. Pero si ves el vídeo, que lo he colgado en mi Instagram no tiene nada que ver. Han decidido utilizar esas palabras en mi contra", dijo tajante, sin nombrar a ningún periodista ni medio de comunicación.

No obstante, pidió disculpas si sus palabras pudieron ofender a alguien: "Si algún colectivo se ha visto afectado por estas palabras, como ha sido el caso, que me lo han dicho mis amigos a los cuales han atacado, de verdad que pido disculpas. E invito a que veáis el vídeo porque no es verdad. Así que ahí lo dejo y es la última vez que hablo de todo esto porque ni siquiera tenía que estar aquí hablando de esto", concluyó la marquesa de Griñón.