La Fiscalía mantiene la petición de cárcel para el presunto abusador de Carlota Prado

Se mantiene la petición de la Fiscalía de dos años y medio de prisión para José María López por el presunto abuso sexual a Carlota Prado en el interior de la casa de Gran Hermano en 2017. Una polémica que ha finiquitado por el momento el formato más famoso de Telecinco.

La Fiscalía pide para José María López dos años y medio de cárcel por un delito de abuso sexual y que indemnice a la víctima con 6.000 euros por daños morales.

Para Zeppelin, la productora de Gran Hermano, solicita que indemnice con esa misma cantidad a la víctima por el daño que le originó que le exhibiesen a posteriori las imágenes del presunto abuso.

El Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid dejó el martes el juicio visto para sentencia. Se han visionado numerosas imágenes grabadas sobre los hechos y ha declarado el acusado defendiendo su absolución.

Carlota Prado ha tratado de volver a declarar en el juicio para matizar el testimonio del pasado día 3, que transcurrió también a puerta cerrada a decisión de la magistrada María Dolores Palmero a petición de la Fiscalía. La juez, sin embargo, no lo ha permitido y le han instado a enviar un e-mail al juzgado.

La joven había renunciado antes del juicio a ser acusación particular en la causa, y aseguró que el que era su novio entonces sí la forzó, aunque no lo recordaba bien de primera mano, sino por las imágenes que le exhibieron luego.

El abogado de José María López ha explicado que las imágenes grabadas de la casa de Gran Hermano aclaran que no hubo abuso "de ninguna de las maneras". Se ve cómo la pareja se va a la cama y ambos están de acuerdo en mantener relaciones. Ella para y él la ayuda cuando vomita y se encuentra mal.

El psicólogo forense y el criminólogo cuyos testimonios tuvieron lugar el martes concluyen que José María no forzó a Carlota. Ella "se encontraba en un estado de somnolencia o bajo la influencia del alcohol que no era tal para que no le permitiera no parar cualquier elemento que no quisiera".

El letrado ha criticado que la Fiscalía no ha modificado las penas que pide para el acusado a pesar de que sí ha modificado su informe para reconocer, por ejemplo, que no fue José María el que le quitó la ropa a Carlota.