Así afronta Ortega Cano la separación: bailando en un tablao el día del cumpleaños de Ana María Aldón

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Daniel Carande y Paloma Barrientos para abordar toda la actualidad social del momento. Entre los temas, la separación de Ortega Cano y cómo el torero y su todavía esposa, Ana María Aldón, se disponen a afrontar su inminente soltería.

Hola, por lo pronto, parece tener la respuesta a la pregunta de si Ortega Cano se está quedando con los brazos cruzados. La publicación asegura que el extorero salió a divertirse con amigos el mismo día del cumpleaños de Ana María Aldón.

Se da la circunstancia de que el programa Fiesta, conducido por Emma García en Telecinco, pidió a Ortega unas palabras para felicitar en antena a su mujer, extremo a lo que éste se negó por, precisamente, estar embarcado en un proceso de divorcio y haberla felicitado ya en privado.

La revelación de Hola, con Ortega bailando y disfrutando con amigos en una taberna del Barrio de Salamanca en Madrid, el restaurante taurino La Giralda, en estos momentos tan presuntamente dramáticos ya aclara que tiene más que asimilada la marcha de su mujer.

Según la revista, en un momento dado de la sobremesa Ortega se arrancó a bailar flamenco al son de la voz de Isabel Luna. Portando una chaquetilla hizo unos lances y zapateó junto a la cantaora antes de fundirse con ella en un abrazo al final de la canción.

Mientras, su mujer seguía llorando en el plató de televisión, explotando el filón de fama proporcionado por una separación alargada durante muchos meses: "Él lo tiene muy asumido, es como algo que se muere". Aseguró también que no pasarían la Navidad juntos: "No espero que la familia de mi marido me llame o me ofrezca pasar la noche juntos, no tiene sentido. Ese día me quedaré aquí porque seguramente trabaje".