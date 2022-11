Carlos Navarro, 'el Yoyas', en búsqueda y captura para su ingreso en prisión

El Juzgado de lo Penal Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado un auto en el que decreta la búsqueda y captura de Carlos Navarro el Yoyas, exconcursante del programa de televisión Gran Hermano, para su ingreso inmediato en prisión. Navarro desatendió el requerimiento del Juzgado de paz de Vilanova del Camí de 14 de noviembre para ingresar voluntariamente, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

Carlos Navarro el Yoyas fue condenado en sentencia firme por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, siendo confirmada la misma por la Audiencia de Las Palmas, como autor responsable de un delito de maltrato habitual, cuatro delitos de lesiones, un delito leve de amenazas y un delito leve de vejaciones, a las penas de casi seis años de prisión, entre otras.

Seis de estos delitos fueron consumados en la persona de su exmujer, Fayna Bethencourt, y de sus dos hijos (ambos menores de edad), así como un séptimo perpetrado contra la pareja de su exmujer.

Fayna relató en televisión el infierno que vivió al lado de su exmarido, al que conoció en el reality de Telecinco. Todo cambió tras un episodio "más violento de lo normal" en presencia de sus hijos. "Ahí se rompió lo que sentía por esa persona y aún así seguí viviendo con él cinco años más".

Durante ese tiempo —contó entre lágrimas— llegó a temer por su vida. "Cuando una persona te agrede y sientes que esa vez ya no te va a soltar… te asustas mucho". "Se me ha llegado a decir 'vas a salir con las piernas por delante de aquí', pero he salido", dijo.

Además, Carlos también la responsabilizaba de las agresiones. "Su respuesta, cuando me vio hecha un trapo fue 'perdona, pero esto lo has provocado tú' (…)". "Estas personas nunca se responsabilizan de sus actos, siempre te dicen que la culpa es tuya".

Una de las cosas que más le aterrorizaron a Fayna fue cuando se percató que su marido en realidad no perdía los nervios, porque cuando la agredía tenía mucho cuidado de no dejar marcas que la gente pudiera ver.