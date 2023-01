Salen a la luz nuevos detalles sobre cómo se produjo la sonada ruptura de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler. Datos sorprendentes, desconocidos hasta ahora, entre los que se incluyen una gran bronca entre la pareja, que precipitó la desaparición del escritor durante días y que concluyó con una carta manuscrita de la madre de Tamara Falcó en la que anunciaba su decisión de finiquitar la relación.

Según el relato narrado en exclusiva por Beatriz Cortázar en Es la mañana de Federico, aunque los problemas entre la pareja venían de lejos, la ruptura se precipitó tras la cena organizada por Moët & Chandon a la que acudió Isabel Preyler el pasado 30 de noviembre: "Isabel llega a su casa después de la cena. Son las dos menos veinte de la madrugada, Isabel ya lleva en casa una hora lo que pasa es que está en el baño desmaquillándose y cepillándose el pelo y tarda un tiempo. A diferencia de Mario, Isabel es muy noctámbula y tiene una amiga que le pasa lo mismo y muchas noches hablan por teléfono".

En un momento de la conversación entre las dos amigas, entra en escena un enfurecido Vargas Llosa que recrimina a su entonces pareja la hora de llegada: "Aparece en el cuarto de baño con un tono alto, recriminando a Isabel: ‘¡Parece mentira! ¡Esto no puede seguir así! ¡Te estás tomando demasiadas libertades!’. Isabel se queda sorprendida y al otro lado del teléfono está su amiga escuchando y se queda estupefacta al descubrir un perfil de Mario que no conocía. Se vive una escena de celos infundados en un tono poco amigable, desagradable y con muy mal genio", ha explicado con detalle la tertuliana de esRadio.

Tras este incidente, Mario Vargas Llosa continúa con sus compromisos profesionales pero no regresa a casa de Isabel: "Pasan las horas y lo días y Mario no vuelve". A los pocos días, Mario decide enviar el manuscrito de su nueva novela a Isabel, que se supone que estará dedica a ella: "Se lo manda como forma de romper el hielo. O al menos esa es mi interpretación", señala Cortázar. Es entonces cuando Isabel decide escribir una carta a mano donde le anuncia su decisión de romper la relación: "Él pensaba que sería una carta amigable, al leerla se encuentra con la decisión de Isabel de que todo ha terminado y que no vuelva".

Al debatir sobre si era necesario que Isabel Preysler contase intimidades que dejasen en mal lugar al escritor en su entrevista el pasado miércoles en Hola, Beatriz Cortázar ha recordado que los hijos del escritor "nunca han aceptado" la relación de su padre: "Si se dice que se ha acabado la relación y no se explica más, la otra parte podría aprovechar para hablar con la prensa y filtra informaciones. Así se crean sombras o argumentos de una ruptura que no son reales. Como cuando dicen que Isabel se quería casar y no lo ha conseguido, cuando es completamente falso. Isabel tendrá muchas cosas, pero no es una mentirosa". Un argumento que no ha convencido a sus compañeros de la Crónica rosa, Isabel González y Daniel Carande: "No compro esa explicación. No era necesario dejar a Mario en tan mal lugar", ha expresado la subdirectora del espacio de esRadio.