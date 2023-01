Paloma Cuevas y Luis Miguel, la pareja del año (con permiso de Tamara)

Difícil elegir entre las fantásticas exclusivas que publican este miércoles las revistas del corazón. Al bombazo en Hola de la reconciliación de Tamara Falcó con Íñigo Onieva, se suma la publicación en Semana de las primeras imágenes en las que Paloma Cuevas y Luis Miguel aparecen en una pose que puede acercarse a lo romántico.

Se trata de las fotografías tomadas durante su visita el pasado 29 de diciembre a El Corte Inglés del Paseo de la Castellana, noticia que ya se contó pero de la que no había prueba gráfica. La ex de Ponce y el cantante llegaron al establecimiento hacia las 20:45 de la tarde y se pasearon por los pasillos del recinto como dos compradores más. Paloma con una bufanda que cubría parte de su rostro. Luis Miguel tapándose con el cuello de su abrigo. Pero sin esconderse, lo que significa que quieren empezar a dar a conocer su relación al mundo.

Lo mejor del reportaje es que vemos a la pareja agarrados del brazo. Dice Semana que "ella incluso se apoya en el hombro de él en varias ocasiones". Nada de besos, abrazos, arrumacos o miradas de amor. Pero conociendo la discreción de ambos, hubiese sido raro algo más intenso.

Dice Semana, esta vez sin fotos, que las citas de la pareja son cada vez más frecuentes en Madrid. El pasado 28 estuvieron en el restaurante Portonovo disfrutando de un vino valorado en 500 euros, y hace unas semanas se hicieron otro centro comercial por el que pasearon inadvertidos.

Tamara e Iñigo se han reconciliado

Segundo bombazo de Hola este mes con la familia Preysler como protagonista. Si el miércoles pasado nos desayunábamos con la noticia de la separación de Isabel y Mario filtrada por ella misma, esta vez la revista destapa la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva tras tres meses mareando la perdiz. "La historia del perdón y la segunda oportunidad a su noviazgo", escribe Mamen Sánchez, que está sembrada este comienzo de año. Sus amigos hablan de "milagro navideño" e inciden en lo ilusionada que está la pareja.

"Tamara e Íñigo se quieren de verdad. Ambos están decididos a hacer funcionar este noviazgo, con más determinación que nunca, perdonando de corazón, comprendiendo las debilidades de cada uno, admirando las fortalezas del otro, poniendo en primer lugar la capacidad de amar y convirtiendo la adversidad en una oportunidad para seguir creciendo como pareja".

A la confirmación de la propia Tamara vía WhatsApp con sus periodistas amigos, se añaden como prueba unas fotografías tomadas por Hola el 31 de diciembre minutos después de las Campanadas. En ellas, vemos a Íñigo dirigirse desde su casa hasta la residencia de los Preysler en Puerta de Hierro. Dice Hola que "lo que ocurre de puertas adentro sólo lo sabe la familia". Poca, porque Tamara y su re-novio aprovecharon que no estaban ni mamá Isabel y ni la hermana Ana para citarse, quizá sabedores de que en la familia la reconciliación no va a hacer demasiada gracia.

Ana Boyer y Fernando Verdasco, de bautizo

La "Civilización del espectáculo" que tanto criticó Mario Vargas Llosa antes de comenzar su relación de ocho largos años con Isabel Preysler tiene un nuevo capítulo en la portada de Hola, monopolizada esta semana por la familia Preysler. Ana Boyer, la benjamina, posa en exclusiva con su madre y su marido durante la celebración del bautizo de su hijo Mateo. Falta Tamara, que aparece en páginas interiores achuchando a sus sobrinos.

La fiesta tuvo lugar en la residencia de Isabel en Puerta de Hierro, y entre nubes de azúcar y galletas decoradas, lo que destaca es una ausencia: la de Mario Vargas Llosa. El bautizo se ofició el 26 de diciembre y ese día el Premio Nobel ya era historia para Isabel Preysler. Se supone además que unas horas más tarde Isabel abandonaría España para reunirse con sus hijos miamenses. La entrevista con Ana Boyer es posterior y de hecho todavía se desconocía la reconciliación de Tamara con Íñigo.

La prueba es que le preguntan cómo están las dos, su hermana y su madre, ahora que están solteras. "A mi madre la veo tranquila. Creo que, al final, ellos tienen que intentar ser lo más felices posible y si separarse es lo mejor para ellos ahora, pues es lo que tenían que hacer". Asegura que no se lo esperaba, pero argumenta que ella pasa tanto tiempo fuera de España que no se entera.

Según Lecturas, Tamara ha sido el detonante la ruptura entre Isabel y Mario. La revista segura que todo comenzó al regresar Tamara de México, país en el que hizo unas declaraciones sobre la homosexualidad que después se sacaron de contexto. Según la publicación, Mario se sintió avergonzado de estas palabras y se lo hizo saber a Isabel, que nunca le perdonó que no apoyase a su hija ante aquella crisis de imagen.

Jessica Bueno, otra paloma herida que rompe su silencio

Es Hola la revista que se ha llevado la primera entrevista exclusiva de Jessica Bueno después de su separación. Y sus respuestas dejan ver que está muy dolida, muy sola y, a ratos, muy arrepentida de haberlo dejado todo por el futbolista. Bueno, guapísima, está viviendo todo un proceso de duelo: "Me he sentido triste, desolada, con sensación de abandono, pero, gracias a mi psicóloga, a mi familia y a los miles de mensajes que he recibido, empecé a encontrar sentido y la fuerza para ver todo de un modo positivo".

La modelo anuncia su regreso al mundo de la moda y reconoce una culpa, que espero que desaparezca: "Quizá me siento culpable de no haberme cuidado más a mí misma. De no haber atendido mis necesidades básicas y no tan básicas. Escucharme, mimarme y respetarme".

Clara Chía consigue lo que Shakira nunca logró

Las revistas Hola y Diez Minutos publican este miércoles una secuencia de imágenes en la que vemos a Clara Chía completamente integrada en la familia de su novio Gerard. Sólo unos meses después de iniciar su noviazgo, Chía es una más entre los Piqué. Clara, vestida con ropa de nieve, ha viajado hasta la Cerdaña, Gerona, en pleno Pirineo catalán, para disfrutar de la mansión que compró el futbolista en 2015. Con ella, sus suegros, el abogado Joan Piqué y la doctora Montserrat Bernabeu, que además codirige el Instituto Guttmann. A la reunión se sumaron además los abuelos Amador y Montse.

Clara es, recuerdan las revistas, una más en la familia del barcelonista, y las fotos reflejan lo bien que se lleva, sobre todo con su suegra, con la que comparte risas y abrazos.

Los Urdangarín despiden el año en Vitoria

Hola explica cómo están transcurriendo las Navidades de la familia de la Infanta Cristina cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario del anuncio de su ruptura con Iñaki Urdangarín. Según la revista, los cuatro hermanos Urdangarín Borbón pasaron la Navidad en la Zarzuela con su madre y su abuela doña Sofía. "Todos juntos con los Reyes, la infanta Elena y sus primos", asegura la publicación, dando por hecho que Felipe VI, Letizia y sus hijas compartieron jornada con ellos.

Dos días después, el 27, los hijos de la infanta viajaron a Vitoria para despedir el año con su padre. Sin embargo, no se reunieron con Ainhoa Armentia. De momento, que sepamos, no hay contacto con la novia de papá.

Cóctel de noticias

Ana Rosa, portada de Diez Minutos: "Mi marido Juan me ha hecho sentir la mejor mujer del mundo durante mi enfermedad". Carmen Janeiro, de mercadillos con su madre. La hermana de Jesulín, que desde hace años vive en Portugal con su novio, el millonario Luis Masaveu, ha celebrado las Fiestas con Carmen Bazán.

Eugenia Osborne y Miguel Barreiro reciben el año en las playas de Cádiz. La hija de Bertín Osborne y su novio, un profesor y abogado gallego residente en Oriente Medio, han sido fotografiados por Hola en su reencuentro navideño mientras se pegaban el primer chapuzón de 2023.

Nieves Álvarez y Bill Saad, dos enamorados en Málagal. La modelo y su novio libanés también han despedido el año en Marbella.

Joaquín Prat ya ha presentado a su novia a la familia. Hola publica varias fotos del presentador durante un viaje a Baqueira en el que han coincidido con su hermana Alejandra y el marido de ésta. Fue esta revista la que descubrió el pasado mes de noviembre que el hijo del mítico Prat estaba enamorado de nuevo de esta enfermera valenciana.

Ana Obregón, sola en Marbella. La artista ha pasado unos días en la localidad malagueña preparándose para dar las Campanadas. Lo publica Semana.